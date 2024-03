Dosi de confiança

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida va aconseguir una sòlida però treballada victòria (3-0) contra un Formentera que va estar minimitzat durant tot el partit. Els homes d’Ángel Viadero es van retrobar amb la versió més solvent al Camp d’Esports, amb un avantatge de 2-0 abans del descans, amb dianes de Becerra i Bakero, que va donar marge per afrontar la mitja hora final amb deu jugadors, després de l’expulsió injusta de Montero a l’hora de partit, que va semblar no tenir incidència, ja que els blaus van continuar atacant i fins i tot Chuli va anotar el tercer en l’afegit. D’aquesta manera, el Lleida segueix a quatre del líder Badalona Futur, però recupera el segon lloc en detriment de l’Europa, que va perdre a Terrassa (4-1).

El xoc va començar bé per al Lleida, que sentia que en qualsevol moment podia crear perill sense dominar del tot la possessió de la pilota, ja que en el primer quart d’hora els de la Terra Ferma es plantaven amb facilitat en l’àrea rival. Malgrat això, la primera mitja hora no va tenir perill ressenyable, però tot va canviar al minut 34, quan en l’enèsima jugada d’atac per banda, Quadri va posar una centrada que semblava anar directa als dominis del porter Guzmán, però aquest va dubtar al sortir i Becerra es va anticipar tot just per tocar la pilota, que va acabar entrant a la porteria després d’una gran paràbola (1-0). Els locals veien com el partit se’ls posava de cara i van continuar atacant en lloc de tancar-se. El premi a la valentia el va trobar Montero al 42, robant una pilota al vèrtex de l’àrea rival per regalar el gol a un Bakero que només va haver d’empènyer l’esfèrica (2-0).Amb l’avantatge en el marcador, s’intuïa una segona part plàcida, i ho va ser quant al resultat però no en la resta. Al minut 62, va arribar l’acció que va indignar tot el Camp d’Esports, perquè una falta no assenyalada sobre Montero quan es plantava sol davant del porter després de guanyar-li la posició en una pilota llarga al central, que el va acabar superant, va acabar amb el jugador lleidatà expulsat per per dos grogues consecutives per protestar a l’àrbitre, que en el mateix moment li va ensenyar la roja directa a l’entrenador de porters, Pol Fresneda.Malgrat tenir un home menys, els de Viadero van saber llegir encara millor el duel. El Formentera va començar a penjar pilotes a les seues torres Gorriz i El Harchi, però totes eren avortades per una defensa local segura i contundent, que les convertia en contraatacs. En un d’aquests, al 80, el Lleida va generar un tres contra un que Quadri no va definir bé, en el que va ser l’última aportació del nigerià en un altre magistral partit que li va valer l’ovació del Camp d’Esports.Mateo va entrar al seu lloc i, a més d’aportar frescor al centre del camp –on va destacar Vigário com a titular a l’interior esquerre–, també va aprofitar els espais per generar perill. Ja al 90, l’argentí va estar a punt del 3-0 en una internada per l’esquerra que, arran de la intervenció del porter, va acabar picant al travesser al rebotar en un defensa, i en l’última jugada no va saber resoldre bé una jugada individual de gran qualitat a l’àrea. Qui sí que va marcar va ser Chuli, que en va tenir prou amb el temps afegit sobre el terreny de joc per retrobar-se amb el gol 12 partits després, amb la inestimable col·laboració del porter Guzmán, a qui se li va colar una pilota que semblava fàcil d’atallar al primer pal després del xut de l’andalús (3-0).

Polèmica arbitral per l’expulsió de Montero

A l’acta, l’àrbitre va justificar l’expulsió de Montero amb dos grogues “per realitzar observacions tècniques a una de les meues decisions”, malgrat que quan va veure la segona estava d’esquena i va fer un gest de disconformitat.

Pol Muñoz debuta com a blau en els minuts finals

Pol Muñoz es va convertir ahir en el vint-i-cinquè jugador a jugar amb el Lleida aquesta temporada. El jugador procedent del Lecce italià va entrar en l’afegit i va gaudir de cinc minuts sense arribar a incidir en el joc.

Primera suplència de Chuli en partit de Lliga

Chuli es va retrobar amb el gol en la primera suplència en Lliga, ja que en els altres partits en què no va ser titular directament va estar desconvocat, a Formentera per acumulació de grogues i amb el Saguntí per molèsties.