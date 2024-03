Un punt amb gust de poc

L’Atlètic Lleida va jugar un bon partit i va sumar un punt a l’empatar (1-1) ahir contra el Sants. Els lleidatans haurien pogut sentenciar el xoc en una bona primera part en la qual van disposar de molt bones ocasions.

La igualtat va marcar els primers compassos del joc sobre l’envellit i degradat Camp de l’Energia, en el qual juga els partits com a local el Sants a l’espera de la reinauguració del seu habitual feu de Magòria. L’Atlètic Lleida va tenir dos bones ocasions per obrir el marcador, la primera als dos minuts de joc en una jugada entre Coca i Ángel que no van aconseguir culminar, i tres minuts després en un cop de cap de Daouda que va sortir alt. El Sants, per la seua part, amb un equip molt físic, va basar les opcions a frenar l’empenta dels visitants en el mig camp, i va tenir també dos ocasions de perill en els minuts 7 i 17.En el minut 22, una pilota deixada de cap de Bayona a Daoudá la va culminar aquest amb una volea a mitjana altura que es va convertir en el 0-1 per a l’Atlètic. Tan sols un minut després el mateix Daouda va tenir una nova oportunitat que va rebutjar un defensa. En el minut 34 Daouda va tornar a disposar d’una ocasió per ampliar l’avantatge dels seus en un un contra un amb el porter del Sants, però va fallar en la definició.Després de la bona primera part de l’Atlètic Lleida, el conjunt local va millorar i va avançar les línies. Al minut 51 hauria pogut empatar amb un tret que va sortir desviat. Al 59 una jugada d’atac del Sants va acabar amb la pilota als peus d’Avilés, que va aconseguir creuar l’esfèrica a la sortida de Puiggròs per batre’l i establir l’1-1. A partir d’allà el pes del partit el va portar l’Atlètic Lleida, amb un Sants defensiu, conscient de la seua necessitat de sumar punts per escapar-se de la zona de perill de la taula. Així les coses els dos conjunts ho van intentar, però el marcador ja no es va moure.

El Mollerussa cau al quinzè lloc

El Mollerussa va caure ahir de la tretzena a la quinzena plaça de la classificació, només una per sobre del descens, després de les victòries del Girona B davant de la Grama (4-2) i del San Cristóbal a Tona (1-2), que el superen a la taula. Tanmateix, els del Pla d’Urgell mantenen la renda de dos punts sobre el descens.

Xavier Bartolo: “Aquest punt ens permet seguir en play-off ”

Al finalitzar el partit, l’entrenador de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va manifestar que “a l’avançar-nos en el marcador semblava que teníem el partit on volíem, però ells són un equip molt competitiu”. Sobre el desenvolupament de la segona part, va dir: “Ells només ens han creat perill en els serveis de banda que ficaven sempre en l’àrea a causa de les reduïdes dimensions del camp.” A més va afegir: “Això no et permet despistar-te, i en una d’aquestes ocasions ens han empatat”. Per finalitzar va explicar: “Cal donar aquest punt com a bo perquè ens permet continuar sumant per estar en zona de play-off”.