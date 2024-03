Alcaraz prolonga el regnat a Indian Wells

Carlos Alcaraz ha revalidat la corona en el Masters 1000 d’Indian Wells al guanyar per 7-6 (5) i 6-1 el rus Daniïl Medvédev en la reedició de la final del 2023, cosa que el converteix en el primer jugador capaç d’encadenar dos triomfs seguits des que ho aconseguís el serbi Novak Djokovic el 2016. Després de posar fi en les semifinals a la ratxa de 19 victòries consecutives de l’italià Jannik Sinner, Alcaraz va tornar a coronar-se a Indian Wells i va aixecar al cel el seu cinquè Masters 1000. El murcià, de 20 anys i guanyador de dos de grans, no guanyava un torneig des de Wimbledon 2023 i va superar el seu entrenador, Juan Carlos Ferrero, com el segon espanyol amb més títols Masters 1000 (5), només darrere de Rafa Nadal (36).