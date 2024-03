Uns 450 corredors van prendre part aquest diumenge en la primera edició de la Cursa de la Pera d’Albatàrrec, puntuable per a la Lliga Ponent. Les victòries en la distància de 10 quilòmetres van ser per a Cristian Català (Finques Prats Runners) i Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners), i la de 5 km per a Javier Castells (Finques Prats Runners) i Noa Gracia (Aldhara Lleida).