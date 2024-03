Pep Muñoz renova pel PKR Svay Rieng cambodjà

El tècnic lleidatà Pep Muñoz acaba de renovar contracte amb l’equip cambodjà PKR Svay Rieng per una temporada amb opció a una segona. L’ampliació de contracte arriba després que, en aquesta primera temporada al club, Muñoz hagi portat el PKR Svay Rieng a liderar la Cambodia Premier League a falta de set jornades per a la conclusió del campionat, a més d’haver-lo classificat per a les semifinals de la Copa.

En plena aturada pels compromisos de les seleccions internacionals, Muñoz, que es troba aquests dies a Lleida amb la seua esposa i fills, es mostra satisfet de com li van les coses al llunyà país oriental, encara que ja compta amb una dilatada experiència anterior en el futbol xinès. “La meua primera temporada a Cambodja està sent molt bona. M’estic divertint molt a nivell professional. L’equip es troba en primera posició a la taula a falta de set jornades per al final i també en les semifinals de la Copa. Així que soc on vull ser i amb ganes de continuar fent créixer aquest projecte”, assenyala Muñoz, entrenador nascut a Terrassa però establert a Lleida des de fa més de vint anys.El seu model de joc està causant sensació al país asiàtic, ja que Muñoz va arribar a guanyar la UEFA Youth League amb el Barça juvenil quan era ajudant de Jordi Vinyals i el seu futbol té molta empremta de la Masia. “Des del principi de la temporada el club sempre m’ha mostrat el seu interès per estendre el nostre vincle contractual i puc dir que és, sens dubte, el millor del país quant a estructura, instal·lacions, gestió i aficionats. Puc afirmar que estic treballant en les mateixes condicions en què ho faria a Europa”, explica el tècnic lleidatà.

Muñoz diu que està gratament sorprès pel nivell futbolístic del futbol cambodjà. “El campionat ha millorat perquè set dels deu entrenadors són estrangers i els futbolistes de fora tenen bastant nivell. Fins i tot els jugadors locals són millors del que pensava. I tinc algun futbolista que podria jugar fins i tot a la Segona divisió espanyola”, conclou el tècnic Pep Muñoz, que tornarà en uns dies a Phnom Penh.