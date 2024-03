La Selecció es concentra amb Pau Cubarsí com a gran novetat - EFE/ PABLO GARCÍA/RFEF

La selecció espanyola es va concentrar a primera hora de la tarda d’ahir a la residència de la Ciutat del Futbol de Las Rozas, on el seleccionador Luis de la Fuente va anar donant la benvinguda als 26 jugadors citats per a la disputa de dos d’amistosos, contra Colòmbia aquest divendres (Londres, 21.30) i Brasil el dimarts 26 (Santiago Bernabéu, 20.45), amb el blaugrana Pau Cubarsí com a gran sensació al ser convocat amb 17 anys.