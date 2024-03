Dimiteix el director general del Lleida Esportiu, Vicente Javaloyes

Vicente Javaloyes ha dimitit del seu càrrec de director general del Lleida Esportiu. El club ho ha avançat aquest matí en un comunicat, explicant que convocarà una roda de premsa per explicar els motius, que no han transcendit. I també per explicar com es reorganitzarà l'estructura del club.

La dimissió de Javaloyes arriba en un moment clau per les aspiracions de l’equip en aquesta temporada: és segon a quatre punts el líder, el Badalona Futur, després de golejar tres a zero al Formentera en l’últim partit de lliga.