Reclamen a l'organització de la Volta a Catalunya que cancel·li la participació de l'equip d'Israel

Una desena de persones s'han manifestat a la cota 2.000 de Port Ainé, arribada de la Volta a Catalunya, per mostrar el seu rebuig amb la participació de l'equip d'Israel a la prova ciclista. Els manifestats, convocats per La Seu amb Palestina, han repartit fulletons on s'afirmava que l'Estat d'Israel utilitza la cultura i l'esport com a propaganda. En solidaritat amb el poble palestí, aquest grup de manifestants han reclamat a l'organització de la Volta a Catalunya que cancel·li immediatament la participació d'aquest equip. Andrea Colomer, de La Seu per Palestina, ha dit que obrir les portes a l'equip israelià i obviar la situació a Palestina és complicitat.