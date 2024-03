Festival triplista

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida no va faltar a la seua cita amb la victòria al Barris Nord i va sumar la divuitena de la temporada per continuar fent oposicions a aconseguir el factor pista en el play-off i, per què no, a l’ascens directe a l’ACB. Els lleidatans van ser ahir una muntanya russa, especialment a la primera part, quan van aconseguir una renda de 14 punts però van donar vida al Fuenlabrada després d’encaixar un parcial de 2-19 en el segon quart. Per sort, el Força Lleida va tornar a la seua millor versió i a base de triples, sobretot de Varela, Lobo i Matulionis, van desarborar per complet el quadre madrileny (90-73).

La posada en escena de l’equip de Gerard Encuentra va ser pletòrica, amb una defensa intensa que va ofegar per complet els madrilenys –van perdre quatre pilotes en tot just 4 minuts– i una gran lucidesa en atac, la qual cosa els va permetre endossar un 8-0 a un Fuenlabrada un pèl descol·locat. Toni Ten va haver de parar el partit al poc de superar l’equador del quart perquè l’ICG Lleida dominava clarament el marcador i el joc, amb Cameron Krutwig imposant-se la zona i exhibint els seus dots de passador, com una assistència d’esquena perquè Simeunovic establís el 13-6.Van tenir opcions els lleidatans d’ampliar més el seu compte, però no van tenir sort –un triple de Brito per al 16-6 va sortir de dins del cèrcol– i el Fuenlabrada, que fins llavors sobrevivia dels dos triples de Swing, va reaccionar de la mà de Mateo Díaz, que va imprimir un altre aire al joc. Els madrilenys, amb McGrew també fent molt mal a la pintura, van aconseguir situar-se a un punt (18-17), però els lleidatans van fer una escomesa final i van tancar el període amb cinc punts amunt (23-18).En el segon assalt el Força Lleida es va exaltar en atac i amb tres triples, dos d’ells de Vega, que ja en portava un del primer quart, van situar la renda per sobre de la desena (34-23) i van obligar Ten a parar de nou el partit. Tot just sortir del temps mort, badada i Lobo castigava amb una safata per posar 13 punts amunt al seu equip (36-23).Semblava que el duel tenia aparences de trencar-se, però res més lluny de la realitat. Swing va ficar el seu tercer triple de la nit i allà va començar l’operació remuntada del Fuenlabrada, que va millorar molt els percentatges de tir mentre que l’ICG Lleida va entrar en barrina. Encuentra va haver d’aturar el joc amb 36-31, però ni amb aquestes no va reaccionar l’equip. Tampoc no ho va fer després de dos tècniques seguides als madrilenys, que van completar un parcial descomunal de 2-19 que els va posar quatre punts per sobre (38-42), malgrat que al descans es va arribar en taules (42-42) gràcies a l’empenta de Villar.Començava un altre partit i, pel que sembla d’inici, el Força Lleida el portava més ben preparat des dels vestidors. Malgrat el 2+1 de Swing que situava el Fuenlabrada de nou davant (42-45), el conjunt de Gerard Encuentra va tornar a prendre la directa. Simeunovic va tornar a ser important amb cinc punts seguits que van capgirar el marcador (49-45), ara ja de forma definitiva. Tres tècniques seguides al quadre madrileny, dos per protestar i una per flooping, van fer més gran la ferida, que va arribar als 14 punts al final del tercer període (71-54) després de dos triples darrers d’un Varela més anotador ahir que director.Però després del que s’havia vist en el segon quart, la victòria encara no estava tancada, però aviat ho va estar després d’una arrencada d’últim quart demolidor des de més enllà de la línia de 6,75. Dos triples de Lobo, el primer amb tir addicional, i un altre de Matulionis van firmar un 10-0 de sortida que va elevar la renda fins als 27 punts (81-54) que confirmava la divuitena victòria del curs. Els vuit minuts restants de partit ja no van tenir història i Gerard Encuentra els va aprofitar per donar minuts a Cuéllar i a Dabo, del planter.