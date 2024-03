Al Lleida Esportiu se li escapa el partit a Torrent (2-0)

El Lleida Esportiu ha caigut aquest migdia en la seva visita al Torrent (2-0) en un partit molt tancat i amb poc joc, que s'ha decidit a la segona part amb un doblet del davanter dels valencians, Chavarría. Ha sigut un mal resultat pels lleidatans, ja que des del minut 35 de la primera part jugaven amb un més per l'expulsió d'un jugador local.

Els d'Àngel Viadero s'enfrontaven a priori a un dur partit al camp del Torrent, molt petit, estret i de gespa artificial, davant d'un equip que durant tota la primera part no ha deixat que els lleidatans estiguessin còmodes, amb poc futbol en general i molt poques ocasions. Al minut 35, l'àrbitre ha canviat el rumb del partit en treure targeta vermella per mans sent l'últim home a un jugador del Torrent, que s'ha quedat amb un jugador menys per la resta del partit.

A la segona meitat, els del Segrià han intensificat molt més el seu joc, buscant les ocasions de gol davant d'un Torrent arreplegat, que buscava les seves oportunitats al contraatac. A la mitja hora de la segona part, Ton Ripoll ha tingut l'ocasió més clara del partit pels lleidatans amb un xut des de la frontal que ha estavellat al travesser.

Tot i això, només tres minuts més tard, Chavarría ha marcat el primer gol del Torrent amb una volea d'una pilota morta des de la frontal que, plorant, ha acabat dins la porteria d'un Iñaki que no ha pogut fer res per evitar-ho (1-0, 78').

El mateix Chavarría ha tornat a aparèixer cinc minuts més tard per tornar a marcar un altre golàs que sentenciava el partit (2-0, 83'). Un cop dur pel Lleida, que veia com amb un jugador més perdia l'oportunitat de sumar en un camp difícil com el del Torrent.

Amb aquest resultat, el Lleida Esportiu encara és segon, ja que l'Europa ha empatat davant l'Alzira, però pot quedar-se a set punts del primer lloc si el Badalona Futur guanya avui en la seva visita al Sant Andreu (17.00).