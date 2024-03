Pogacar repeteix exhibició en l'etapa reina

L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) es va coronar ahir en una etapa reina per al record a la Volta Ciclista a Catalunya, amb arribada en alt a Queralt (Berga), i va completar així el seu triplet d’etapes de muntanya per consolidar encara més la victòria a la general de la ronda catalana.

En una jornada duríssima, amb cinc ports de muntanya i arribada en alt, l’eslovè va necessitar un atac, a falta de 3 quilòmetres per coronar la collada de Sant Isidre i a uns 29 del final, per trencar la carrera i travessar la meta en solitari.Una exhibició que no va entelar l’actuació del colombià Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que va acabar segon i va fer el salt al tercer lloc pel que fa a la general (+4:53), i de l’alabès Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que també va creuar la meta 57 segons després que Pogacar i va consolidar la segona posició (+3:31).La jornada, de caràcter festiu i una assistència massiva per la tornada de la Volta a Berga més de 60 anys després, va deixar altres noms propis com el mallorquí Enric Mas (Movistar), que va buscar l’èpica i va acabar quart sense assolir el podi, i Sepp Kuss (Visma), l’ídol local al Berguedà perquè ha demostrat en diverses ocasions el seu amor per la comarca, però que va quedar despenjat al Pradell.