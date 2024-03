Primer podi de Marc amb Ducati

El pilot lleidatà Marc Márquez va ser segon ahir en l’esprint race del Gran Premi de Portugal de MotoGP, després d’avançar Jorge Martín a l’última volta, i va aconseguir així el seu primer podi amb la Ducati després d’una remuntada èpica des de la vuitena plaça i refent-se d’una caiguda en la classificació. El vencedor va ser Maverick Viñales, Jorge Martín va completar el podi i un error de Pecco Bagnaia a quatre voltes del final va capgirar la cursa i li va costar la victòria a l’italià, que va acabar quart.

Marc Márquez va fer una bona sortida des de la vuitena posició, i en una volta va guanyar quatre posicions per ascendir fins a la quarta plaça, al davant de Martín i Bastianini. Pecco Bagnaia es va col·locar segon en la sortida invertint així els papers amb Martín que sol ser el dominador els dissabtes però aquesta vegada va tenir problemes i va perdre places. Márquez tenia ritme i volia la victòria. El de Cervera es va mostrar molt agressiu des de l’inici i va mantenir un mà a mà espectacular amb Maverick Viñales en què van saltar espurnes. La cursa va perdre el su primer participant en la segona volta, en què se’n va anar a terra Àlex Rins (Yamaha YZR M 1) i més endavant també van acabar per terra el francès Johann Zarco (Honda RC 213 V), el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) i l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23). Després de l’error del vigent campió del món en el revolt u del traçat, que el va relegar a la quarta plaça final, Maverick Viñales es va trobar amb el liderat de la prova. Com a sòlid líder, l’interès de la cursa es va centrar en la lluita per la segona plaça entre Jorge Martín, que va fer la volta ràpida de carrera, i Marc Márquez, que va saber esperar el moment propici en l’última volta per superar Martín. D’aquesta forma, Marc es consolida en el quart lloc de la general i la diferència amb el líder Bagnaia és de 10 punts. Per a Àlex Márquez va ser un dia per oblidar amb una Q2 desafortunada i una carrera esprint sense glòria, en la qual va acabar al lloc 13. Àlex espera classificar-se avui entre els 10 primers. D’altra banda, l’espanyol Manuel Manugas González (Kalex) va aconseguir la seua primera pole a Moto2, amb rècord absolut de la categoria (1:41.514), i el sevillà José Antonio Rueda (KTM) també va aconseguir la primera pole position a Moto3, i amb rècord inclòs.

“He lluitat amb els millors i puc dir que ha estat una pel·lícula diferent”

Marc Márquez va declarar després de la cursa que “el dia no ha començat de la millor manera amb un error en la Q2. Després hem fet una gran sortida i ha estat una bona cursa. Tornar a avançar i tenir velocitat és una bona sensació. He lluitat amb els millors i, malgrat alguns errors, puc dir que ha estat una pel·lícula diferent en comparació amb el passat. Continuem treballant i pensant en l’escalfament perquè encara queda una cursa molt important”, va dir el lleidatà. Àlex Márquez va dir: “No ha estat el nostre millor dissabte. Hem passat a la Q2 amb facilitat, però després tot ha sortit malament.”