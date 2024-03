Dani Alves paga el milió d'euros de la fiança i ja pot sortir de la presó

Dani Alves ja pot sortir de la presó després que aquest matí hagi depositat la fiança d'un milió d'euros que va fixar l'Audiència de Barcelona com a condició per a que pogués sortir en llibertat provisional mentre no es resolguin els recursos presentats contra la sentència que el va condemnar a quatre anys i mig de presó per violar a una jove a la discoteca Sutton de Barcelona el desembre de 2022. L'ex jugador del Barça i Sevilla, entre altres clubs, que estava a la presó des de principis de 2023, ha pogut reunir els diners per a la fiança amb només 5 dies. De fet, la seva condemna ja va generar polèmica pel fet que se li apliqués com atenuant que hagués ingressat 150.000 euros al compte de la víctima en concepte de reparació del dany.