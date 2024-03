La lleidatana Astrid Rogés diu adeu al torneig

La lleidatana Astrid Rogés va dir adeu ahir al XXIII Trofeu Albert Costa-XXXIV Torneig de Setmana Santa que es juga a les pistes del Tennis Urgell, però ho va fer per la porta gran i amb tots els honors, a l’haver sumat la segona victòria en tres partits. La jugadora del CN Lleida havia de guanyar Nonna de Ribot i esperar una derrota de Sofía Kova davant de Paula Gatell, una combinació en la qual només es va complir la primera part. Astrid Rogés va guanyar per 7-5 i 6-2, però Kova no va fallar i va derrotar Paula Gatell (6-3 i 7-5), amb la qual cosa va ser ella la que es va classificar per a les semifinals. Unes semifinals que es jugaran aquest matí i que, en el quadre femení, enfrontaran, d’una banda, les 10.00, l’esmentada Sofía Kova contra Sofía Elena Tatu, i de l’altra (11.30), Shori García contra Ainara García. Quant a la competició masculina, els protagonistes de les semifinals seran els campions invictes dels quatre grups: José Luis Vega davant de Marc Villarroya, en un duel que començarà a les 10.00 hores, i Pepe García davant de Beltrán Serrano, que jugaran a les 11.30 hores.