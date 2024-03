Segona victòria seguida

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Alguaire es va emportar ahir el duel del Segrià a l’imposar-se per 1-0 a l’Artesa de Lleida, gràcies a un gol tardà d’Edu Tiers. Amb aquest resultat, els locals, que encara són cuers, aconsegueixen la seua millor ratxa de la temporada després d’encadenar dos victòries i retallen diferències amb els seus rivals directes. Per la seua part, l’Artesa continua sense aixecar cap, ja que fa vuit partits consecutius que no aconsegueix la victòria i cau a la catorzena posició de la taula.

En la primera meitat, els locals van començar millor que els rivals i en els primers minuts de partit van tenir bones ocasions que no van aconseguir materialitzar. Després d’aquesta escomesa inicial dels verd-i-blancs, els de Reig van poder controlar el duel i amb el pas dels minuts van generar bones oportunitats, però totes van topar amb el porter local. L’Alguaire, per la seua part, tampoc no es va quedar enrere i al minut 32, després d’una gran jugada de Chriki, Tiers va acabar enviant la pilota al pal i es va arribar al descans amb empat a zero.En la segona meitat, els visitants van fer un pas endavant, van tancar els de Tornero i haurien pogut obrir el marcador en diverses ocasions com en el gol anul·lat a Manel per fora de joc o l’obús de Pagu des de la frontal, que va acabar estavellant-se a la creu. Malgrat les nombroses oportunitats de l’Artesa, l’Alguaire no es va rendir i després d’un córner a favor dels visitants que va fer fora la defensa verd-i-blanca, Fraile va generar un contraatac en el minut 83 i amb la passada de la mort va deixar sol Tiers, que va batre Candel i va desfermar la bogeria entre els aficionats locals (1-0). Després del gol, els visitants van intentar igualar l’encontre i hi va haver una baralla que va mantenir la tensió fins al final del partit. Tot i així, no van poder evitar que l’Alguaire s’emportés el duel del Segrià.

“Les victòries contra els equips lleidatans són el nostre objectiu”

Després del partit, el tècnic de l’Alguaire, Edgar Tornero, va declarar, molt content, que “el nostre plantejament ha sortit a la perfecció. Des que vam arribar, vam marcar les victòries en els duels lleidatans com un objectiu principal i aconseguir-ho davant de la nostra gent ha estat espectacular”, va dir.Per la seua part, l’entrenador de l’Artesa de Lleida, Sergi Reig, va afirmar: “Crec que hem jugat bé, però no hem pogut trobar l’última passada.” “En els últims partits hem estat bé, però estem immersos en una dinàmica molt dolenta en la qual tot ens va en contra”, va concloure.