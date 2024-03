Alves surt de la presó

Dani Alves va sortir de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ahir a les 16.25 després de 14 mesos empresonat i després de pagar una fiança d’un milió d’euros per esperar en llibertat que es resolguin els recursos a la seua condemna de quatre anys i mig per violació. Alves va sortir de la presó acompanyat de la seua advocada, Inés Guardiola, que va caminar amb ell fins a un cotxe on l’esperaven el seu amic Bruno i la seua també advocada Miraida Puente.

L’Audiència de Barcelona va acceptar la setmana passada deixar el futbolista en llibertat sota fiança i retirant-li els dos passaports mentre es resolen els recursos, que han presentat tant la defensa per anul·lar la condemna com les acusacions amb intenció que se li apliqui una pena més alta.Divendres la Fiscalia va presentar un altre recurs contra la decisió de deixar-lo en llibertat sota fiança, un recurs que no paralitza la sortida de la presó ja acordada, i el tribunal haurà de respondre a aquest recurs en els propers dies.A banda de dipositar la fiança d’un milió d’euros per sortir de la presó, Alves té prohibit sortir d’Espanya, té una ordre d’allunyament de la víctima i la llibertat sota fiança que va estrenar ahir inclou com a condició que comparegui cada divendres a l’Audiència de Barcelona per certificar que no s’ha escapat: aquesta setmana, al ser festiu pel Divendres Sant, ho haurà de fer dijous. La interlocutòria de llibertat provisional també ordena comunicar la decisió al Consolat del Brasil a Barcelona per si Alves demana un passaport nou. També s’ha avisat tots els cossos policials “perquè garanteixin que no surt de territori espanyol”.Dani Alves ha estat a la presó durant 14 mesos, després de ser detingut per la violació d’una dona a la discoteca Sutton de Barcelona el desembre del 2022. Dimecres passat, l’Audiència de Barcelona va estimar el recurs presentat per la defensa del futbolista, autoritzant la seua llibertat provisional previ dipòsit d’un milió, cosa que finalment va fer ahir.