Set medalles del Sícoris en el Català d'hivern

El Sícoris Club va obtenir un total de set medalles en el campionat de Catalunya d’hivern de piragüisme en la distància de 5.000 metres, que es va celebrar durant el cap de setmana al llac de Banyoles, paral·lelament amb la primera cita de la competició de joves promeses que apadrina l’olímpic lleidatà Saúl Craviotto, que també dona el nom a la competició.

En el campionat de Catalunya, quatre de les set medalles van ser d’or. Xavi Miralles va guanyar la prova de K1 Màsters A, mentre que Manuel Craviotto també es va imposar en la categoria de K1 Màsters C. Per la seua part, Lila Pijuan va guanyar en la categoria femenina de C1 Dames Júnior i Óscar Segués es va penjar l’or en K1 Màsters B. Aquesta última prova va tenir doblet del club lleidatà, perquè la medalla de plata se la va emportar Aleix Bollo, en el que va significar l’única segona plaça per al Sícoris. Les altres dos medalles van ser de bronze, obtingudes per Júlia Padilla i Ares Izard, en les categories de K1 Dames Cadet i K1 Dames Sèniors, respectivament. Així mateix, en la Liga Saúl Craviotto, els joves palistes del Sícoris també van aconseguir cinc medalles. Dylan Craviotto va ser or en el K1 Aleví B, seguit per Ian Bernado en segona plaça; Lucía Craviotto va vèncer en K1 Benjamí, al davant de la seua companya Helena Cabello, que va ser tercera, mentre que Blai Villas va completar els podis lleidatans, amb una tercera plaça en K1 Aleví A.