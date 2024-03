El Trofeu Albert Costa disputa avui les finals a les pistes de la Caparrella

El XXIII Trofeu Albert Costa - XXXIV Torneig de Setmana Santa disputarà avui les finals a les instal·lacions de la Caparrella (10.00), el mateix escenari en el qual es va jugar la jornada d’ahir, que a causa de la pluja no va poder celebrar-se a l’escenari habitual, les pistes del Club Tennis Urgell. La final masculina la disputaran Sofía Kova i Ainara García, mentre que el títol masculí el disputaran José Luis Vega i Pepe García, després d’imposar-se ahir als seus respectius rivals en les semifinals.

Sofía Kova, del CT València, va superar en el seu partit la madrilenya Sofía Elena Tatu, de la Universidad Europea Tenispain, per 6-3 i 6-2, mentre que la segona plaça per a la final va ser per a Ainara García, de la Federació de Tennis de Castella i Lleó, que no va donar opció a Shori García, de la Universidad Europea Tenispain (6-1 i 6-0).Quant al quadre masculí, el canari José Luis Vega, del CD Yellow Bowl, es va guanyar la plaça per a la final al derrotar per 6-3 i 6-4 Marc Villarroya, del Centre Atlètic Laietana. En la segona semifinal, l’andalús Pepe García, del CT Oromana, de la localitat sevillana d’Alcalá de Guadaira, va superar per 7-5 i 6-2 el madrileny Beltrán Serrano, del CDE Tenis Padel Alcobendas. L’entrega de trofeus serà al CT Urgell.