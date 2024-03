Vinícius diu plorant que “cada vegada tinc menys ganes de jugar”

Sota el lema Una mateixa pell i les llàgrimes de Vinícius ahir en la seua compareixença davant dels mitjans de comunicació, Espanya i Brasil uneixen forces avui en un amistós per llançar una condemna contra el racisme des del Santiago Bernabéu (21.30).

Vinícius va esclafir a plorar al ser preguntat pel racisme que ha patit en alguns camps d’Espanya i que, va dir, li fa tenir “cada vegada menys ganes de jugar”. “Entenc que es parli del que es parla, sobre el que faig en els partits, perquè tinc moltes coses a millorar, però porto estudiant molt de temps el tema del racisme i cada vegada tinc menys ganes de jugar”, va dir. “Trec les forces de la família i de la gent que em diu que continuï lluitant i defensant allò en què crec. Vull continuar lluitant per totes les persones que ho necessiten”, va afegir.Va afirmar que només vol “jugar a futbol i fer tot pel meu club i per la meua família. Jugar a futbol és molt important però la lluita contra el racisme és importantíssima. Vull que les persones de color tinguin una vida com els altres. Si no fos per això m’hauria rendit ja. L’únic que vull és continuar jugant a futbol i que tota la gent tingui una vida millor”.Per la seua part, el seleccionador, Luis de la Fuente, va dir que li dona “la importància que es mereix” a l’amistós davant de Brasil, un rival davant dels qual volen “estar a l’altura” perquè saben que “hi ha més focus”, que no se centra únicament en “un fora de sèrie” com Vinícius i al qual s’enfronta després d’una derrota davant de Colòmbia de la qual opina que va ser un partit “molt millor” del que va semblar. Nico Williams, Lamine Yamal i els brasilers Vinícius i Rodrygo Goes van posar en una foto contra el racisme.