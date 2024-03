Ainara García i Pepe García, campions amb remuntada

La castellanolleonesa Ainara García i l’andalús Pepe García es van proclamar guanyadors del XXIII Trofeu Albert Costa - XXXIV Torneig de Setmana Santa, que va concloure ahir a les instal·lacions del Club Tennis Lleida. Els dos campions van aconseguir el títol amb les respectives remuntades, en una edició que ha estrenat format, un canvi considerat “exitós” pel president del club lleidatà, Òscar Villaverde. La fase final del torneig ha constat de dos quadres –femení i masculí– format per setze jugadors, dotze per invitació i quatre classificats de la fase prèvia i que s’han repartit en quatre grups de quatre, jugant pel sistema lligueta, tots contra tots. Els guanyadors de cada grup van accedir a les semifinals.

Ahir, a la final femenina, Ainara García, de la Federació de Tennis de Castella i Lleó, va superar Sofía Kova, del CT València, per 2-6, 6-2 i 6-3. També va guanyar amb remuntada Pepe García, del CT Oromana, d’Alcalá de Guadaira, que va derrotar José Luis Vega, del CD Yellow Bowl, per 2-6, 6-2 i 6-1. Les finals van poder celebrar-se al CT Urgell, després que dilluns les semifinals es traslladessin a causa de la pluja a les pistes de la Caparrella, on inicialment es van programar les finals, per precaució.A l’entrega dels trofeus, a banda d’Òscar Villaverde, van assistir-hi l’extenista Albert Costa, soci d’honor de club i padrí del torneig; l’alcalde, Fèlix Larrosa; el diputat Òscar Martínez; el regidor Jackson Quiñónez; la representant territorial d’Esports, Lourdes Ravetllat; el president de l’FCT, Jordi Tamayo, i el delegat a Lleida, José Luis Solans.