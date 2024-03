El Balàfia Píbody, únic lleidatà en el MIC Integra

L’equip de la UE Balàfia Píbody té intenció de participar de nou en el MIC Integra, torneig a la Costa Brava per a esportistes amb altres capacitats que té el suport de l’Obra Social La Caixa i que es disputarà dissabte a Vidreres (Girona). Així, l’equip lleidatà, vigent campió de la competició, ha posat en marxa una campanya de finançament col·lectiu que té per objectiu recaptar els 770 euros que costen l’autocar per viatjar fins al torneig, ja que hi participa convidat per l’organització.

A través del web migranodearena.org, fan una crida dient: “Som una entitat de Lleida que vetlla perquè nens i adults amb qualsevol tipus de discapacitat o trastorn tinguin les mateixes oportunitats de disfrutar de l’esport que qualsevol altra persona. La UE Balàfia és un club de futbol de la ciutat de Lleida amb un programa de valors que acull des de fa deu anys el nostre equip inclusiu com un equip més del club.”Entrenats per Xavi Guiu, l’equip participa durant la temporada en el torneig no federat Lligues Lleida i ho fa com a conjunt inclusiu, amb jugadors amb i sense discapacitat intel·lectual. En canvi, en el MIC (Mediterranean International Cup) ho faran amb tots els jugadors amb el certificat de discapacitat, segons va explicar Rous Martínez.Els disset equips que competiran en el MIC Integra al costat del Balàfia Pibody són: Abadessenc Pro, AE Badalonès, Baix Empordà Specials, CE Mont Ras, Club Atletisme Garrotxa, Els Gurbins, Europa Acidh, FC Taina Sabadell Nord, Fundació Esportiva Grama, Fundació Futbol Base Reus, Girona EFS Ramon Noguera, Insercor Fundació UE Cornellà, Junts i Endavant Esportiu Banyoles, RCD Espanyol, Support Girona, UE Figueres i Units Terres de l’Ebre.

L’any passat, el Balàfia Píbody es va proclamar campió de la novena edició del torneig, que va comptar amb dinou equips de tot Catalunya, entre els quals el també lleidatà Serman Port Lleida. La UE Balàfia Píbody es va imposar per 3-0 al CD Torre Baró, a la final de la fase Motivació Or, formada per aquells equips que havien acabat el primer tram de la competició en primera posició.