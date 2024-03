Gols lleidatans per als EUA

Les lleidatanes Judith Segura i Ashley Mayora tenen 11 anys, juguen al futbol base de l’AEM i, com molts joves, aprofiten les vacances de Setmana Santa per participar en algun dels tornejos que es disputen a Catalunya aquests dies. La peculiaritat és que no ho fan amb el seu equip habitual. Estan participant en el Mundialet que es disputa a la Costa Daurada formant part d’un combinat dels Estats Units a què ja han aportat dos gols cada una.

“En ocasions venen equips amb poques jugadores i, en aquest cas, l’equip nord-americà va contactar amb l’AEM per demanar un parell de jugadores”, explica Salva Mayora, pare d’una de les nenes. El debut de Judit i Ashley no va poder ser millor, ja que en el primer matx, dilluns passat, van marcar un gol cada una, tants que van ser decisius per a la victòria dels Estats Units sobre el Canadà per 2-0. Ahir les dos lleidatanes, que juguen en la categoria alevina, també van marcar un gol cada una en la victòria de l’equip nord-americà sobre el Cambrils per 6-2. A la tarda, el seu equip va empatar 0-0 amb el Girona,Aquest torneig, que compleix l’edició número 30, reuneix uns 2.500 nens i nenes de quatre continents i es disputa fins diumenge a Cambrils, Salou i la Selva del Camp.

L’equip aleví de l’Escola Futbol Urgell competirà a partir d’aquest divendres en el torneig Costa Girona Cup 2024. Ho farà en un grup en el qual també figura el Manchester City i el primer matx el disputaran, divendres, davant del Mercantil B. També tindrà com rivals l’Igualada i l’Alcalá.