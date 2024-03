Gols contra el racisme

madrid

Espanya va empatar 3-3 amb Brasil en un amistós que va llançar un missatge contra el racisme i en el qual Vinícius va ser el capità de la Canarinha. Espanya es va avançar 2-0 amb gols de Rodri i Dani Olmo, Brasil va igualar amb dianes de Rodrygo i Endrick i sengles penals, transformats per Rodri i Paquetá, van deixar el 3-3 definitiu. Va destacar el gran partit de Lamine Yamal. Nombroses veus es van unir en el clam contra el racisme. Contundent va ser Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United i de la selecció anglesa, que va defensar Vinícius. “Hi ha racisme als estadis i sembla estar acceptat per les autoritats per alguna raó.” José Manuel Albares, ministre d’Afers Exteriors, i Pilar Alegría, ministra d’Educació, també es van pronunciar contra el racisme. La nota discordant la va posar l’exporter paraguaià José Luis Chilavert, que va exhibir masclisme al criticar les llàgrimes de Vinícus: “El futbol és per a homes.”