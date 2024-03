Miquel Travé, classificat virtualment per als Jocs

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Miquel Travé no va fallar i pràcticament es va assegurar la seua presència en els Jocs Olímpics d’aquest estiu a París, en la modalitat de canoa. El palista del Cadí Canoe Kayak, que afrontava el selectiu estatal amb dos zeros, en va sumar ahir dos més al guanyar tant la semifinal com la final de la primera jornada de la Copa d’Espanya que es disputa fins demà al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. Travé acumula ja quatre zeros quan només resten quatre mànegues puntuables, per la qual cosa si avui aconsegueix guanyar una altra mànega la seua classificació per a la cita olímpica parisenca ja serà matemàtica. El de la Seu es va imposar en C1, on el també urgellenc Marc Vicente va pujar al tercer calaix del podi. En K1, Travé va ser vuitè en la semifinal que puntuable per al selectiu i no va competir a la final, reservant-se per a les dos mànegues d’avui que són classificatòries per als Jocs.

També va fer ahir un pas important per estar aquest estiu en els Jocs Núria Vilarrubla, que va sumar dos zeros en C1, modalitat que va guanyar davant de l’andorrana del Cadí Mònica Dòria. En K1, la pontsicana Laia Sorribes només va poder sumar tres punts en la semifinal que va guanyar Maialen Chourraut, encara que va ser segona a la Copa d’Espanya darrere de Dòria. En la categoria júnior, el Cadí Canoe Kayak també va brillar, en especial Jana Planes, que va firmar un doblet al guanyar tant en caiac com en canoa, mentre que la seua companya Anna Simona va pujar al tercer calaix del podi en C1 i només va poder ser vuitena en K1 al saltar-se una porta i penalitzar 50 segons. En modalitat masculina, gran actuació de Jan Vicente, també de l’entitat de la Seu, que es va imposar en la semifinal i va ser segon en la lluita per les medalles, en què el seu company de club Azuka Mbelu va ser tercer. En canoa, i malgrat guanyar la semifinal, Vicente no va pujar al podi i va acabar cinquè, mentre que un altre palista del Cadí, Thyzzian Gabriel, va pujar al segon calaix del podi. Dídac Foz, del Pallars, tercer en semifinals, es va haver de conformar amb la vuitena posició. Avui es disputa la segona jornada de la Copa.