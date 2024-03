Decepció majúscula al Camp d'Esports (0-1)

detail.info.publicated josep riba detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu ha caigut derrotat aquest vespre contra el Sant Andreu (0-1), en un partit dominat en tot moment pels lleidatans, però que els barcelonins s'han emportat amb un gol aïllat d'una sortida de córner. Els d'Àngel Viadero han perdut així una oportunitat d'or de col·locar-se a només 2 punts del Badalona Futur, actual líder de la categoria, i, a més a més, se situen ara en tercera posició, ja que el Sant Andreu els ha superat per un punt en la classificació.

El Lleida Esportiu ha començat el partit amb una pressió molt alta, mirant d'aprofitar-se d'algun descuit en la sortida de pilota del Sant Andreu. Ha sigut així com al cap de cinc minuts del començament del partit Montero ha tingut la primera ocasió amb perill, que ha sortit per ben poc. Chuli també ha intentat marcar amb un xut creuat que el porter dels barcelonins ha aturat increïblement.

Trenta minuts després, un central del Sant Andreu ha tret una pilota sota pals amb el cap després d'un xut des de la frontal de l'àrea petita de Chuli, l'ocasió més clara, no només del partit, sinó probablement de la temporada. Cinc minuts més tard, Mateo ha enviat un tir de falta directa al travesser, que ha animat encara més a un Camp d'Esports que veia com el resultat no reflectia la superioritat en el joc i en ocasions del Lleida Esportiu.

A la segona part, el guió del partit ha continuat igual, amb el Lleida Esportiu fallant grans ocasions de gol de manera incomprensible. Just quan el Lleida estava millor, el Sant Andreu s'ha avançat al marcador en una jugada aïllada de córner que ha entrat pel primer pal (0-1, 67'). Una galleda d'aigua freda per tota l'afició lleidatana, que no s'ho podia creure. Els del Segrià ho han intentat de totes les maneres possibles tot i el mal resultat, per tal d'intentar remuntar aquest resultat, a través de diferents ocasions al final del partit que no han acabat d'entrar.

El Lleida Esportiu mirarà de sumar el dissabte que ve (17.00) en la seva visita a l'Andratx de Mallorca, que es troba a la part baixa de la classificació, però fora de la zona de descens.