Duel vital per lligar el play-off

L’AEM té avui (12.00/Lleida En Joc) l’oportunitat de fer un pas de gegant per assegurar-se la seua presència en el play-off, ja que visita el Recasens l’Alba Fundació, l’equip que arrancava la jornada com el seu primer perseguidor, a sis punts de l’última plaça de la promoció que ocupen les lleidatanes i com un dels únics equips amb opcions reals de fer-los fora del play-off.

En cas de guanyar el seu partit, l’AEM deixaria nou punts l’equip manxec i s’asseguraria acabar la Lliga davant seu, així com de l’Alabès i el Cacereño, que ahir van empatar i gairebé es van acomiadar de la promoció. L’únic perseguidor que va complir va ser el Logronyo, que va guanyar el Madrid CFF B (0-2), de forma que queda ara a quatre punts de l’AEM, supera l’Albacete a la taula i evita que les lleidatanes puguin segellar matemàticament el play-off avui.Conscient de la importància del duel, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va destacar que “afrontem el partit com un més, perquè és veritat que hi ha un marge que pot ser decisiu i les jugadores ho saben. Però això no ens pot derivar en ansietat, per la qual cosa li hem donat la màxima normalitat a la setmana”. El tècnic, que haurà de fer tres descarts perquè té les 21 jugadores disponibles, va afegir que “estem entrenant bé, com sempre, encara que ens ajuda portar un parell de setmanes amb bona dinàmica i haver fet un dels nostres millors partits davant de l’Espanyol”. Sobre el rival, va destacar que “és un equip amb jugadores molt desequilibrants a dalt i que em sembla molt complet” i va qualificar com “una anècdota” que encara no hagi guanyat com visitant en el que va de Lliga, ja que “ha fet grans partits de visitant”, va assenyalar. No obstant, sí que va apuntar que “per a elles és un partit gairebé definitiu i necessiten guanyar, perquè l’empat els queda curt. Per això hem de sortir fortes i saber jugar amb la seua ansietat, perquè si el partit no els va com necessiten, els pesarà”.