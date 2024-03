Raphinha sentencia

Un gran gol de Raphinha, després d’una sensacional centrada de Joao Félix, a l’hora de joc va donar la victòria (1-0) al Barcelona davant del Las Palmas, que va jugar amb un menys des del minut 24 i va ser clarament inferior als blaugranes, que continuen aferrant-se a la Lliga.

Va sortir el Barça a buscar el triomf des del xiulet inicial. Clarivident en la sortida de la pilota, va imprimir un ritme endimoniat al xoc i es va atansar amb perill a la porteria d’Álvaro Valles en mitja dotzena d’ocasions clares a la primera meitat. També ajudat per la proposta valenta del seu rival, dirigit per García Pimienta, format com a jugador i entrenador al planter del club blaugrana. Però el cert és que l’equip de Xavi, que estava sancionat, va firmar un molt bon primer temps a què només va faltar el gol. Dos, de Lewandowski i Raphinha, no van pujar en el marcador, perquè l’àrbitre Busquets Ferrer els va anul·lar per fora de joc abans dels vint minuts. Entre ambdós gols, el davanter polonès ja havia posat per primera vegada a prova Valles després de controlar un desplaçament de quaranta metres de Cubarsí i armar un tret que el porter visitant va desviar a córner. Cubarsí va rematar de cap desviat un córner i el col·legiat va expulsar Valles en el minut 24 per tallar un contraatac amb una violenta entrada sobre Raphinha.García Pimienta va sacrificar Munir per posar Aarón sota pals i el seu equip va fer un obligat pas enrere. Però ni la pluja, que va fer acte de presència tot just començar el matx, ni el replegament canari després de l’expulsió van impedir que els blaugranes continuessin buscant la porteria rival.Amb Joao Cancelo fent estralls per la banda esquerra, Lewandowski va rematar de cap al travesser i Raphinha va rematar desviat des del punt de penal dos centrades del portuguès. Fermín també va provar fortuna des de la frontal. El Las Palmas va tenir la primera oportunitat amb un llançament de falta de Coco que va sortir fregant l’escaire dret de Ter Stegen just abans d’arribar al descans.El Barça va començar una mica més fred a l’inici de la segona part. Xavi, que s’ho mirava des de la grada arran de la seua expulsió al Metropolitano, va decidir avivar l’ofensiva local donant entrada a Joao Félix per Fermín. I el portuguès es va inventar una gran centrada que Raphinha va rematar de cap de forma impecable en carrera per fer l’1-0 (59’).Ferran Torres, que va reaparèixer després de la lesió, va tenir el segon, però la seua rematada es va estavellar en Aarón, i Joao Félix en va enviar incomprensiblement una altra al travesser, quan només havia d’empènyer-la a la línia de gol amb el porter ja batut. El Barça va perdonar massa, cosa que explica que, malgrat jugar més d’una hora amb un home més, hagués de conformar-se amb un triomf mínim que, no obstant, el manté en la lluita pel títol.

Xavi afirma que “el resultat ha estat curt”

L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, que ahir dissabte estava sancionat, va afirmar després del partit: “Hem fet un gran matx. El resultat és curt”, i va afegir que “hem tingut ocasions molt clares per sentenciar. Se’ns ha posat molt bé amb l’expulsió de Valles però ens costa sentenciar els partits i després patim”, admetent que “aquest és un resum de la temporada. Ens costa tancar els partits”, va lamentar.Sobre Joao Félix, que no va ser titular, va dir que “hem tingut dubtes. Sabíem que el Las Palmas defensava amb una línia molt alta i per això hem elegit Raphinha i Lamine. Després hem entès que el duel requeria el talent de Joao, de la seua última passada.. d’aquí ha vingut el gol”. “Fantàstica passada i bona rematada de Raphinha. És un golàs”, va valorar l’entrenador. Sobre les opcions de guanyar la Lliga, va comentar que “cal guanyar primer a Cadis, que tenim una bona guerra. Cal esperar, pensar en nosaltres. Volem competir-li la Lliga al Reial Madrid, però no depèn només de nosaltres”.En el pròxim matx seran baixa per sanció Lewandowski, Iñigo i Cancelo.

L’Eibar goleja i pren la segona plaça a l’Espanyol

L’Eibar va castigar l’Eldenc amb una contundent golejada (5-1), que li va servir per arrabassar la segona plaça, l’última d’ascens directe, a l’Espanyol, que ara li treu un punt. El líder Leganés té cinc punts de marge respecte als bascos a l’empatar ahir a casa (0-0).