Adidas retira el dorsal 44 de la samarreta d’Alemanya per la seua similitud amb el símbol de les 'SS' nazis

La marca alemanya d’articles esportius Adidas va anunciar aquest dilluns el bloqueig i la retirada del dorsal número 44 de la samarreta de la selecció germànica de futbol a la seua botiga online, com a reacció a les crítiques que l’assemblen al símbol de les 'SS' nazis. "Bloquejarem la personalització de les samarretes a la nostra botiga online", va dir a dpa Oliver Brüggen, portaveu d’Adidas. I és que en el nou disseny de la samarreta fet pel fabricant per a l’EURO 2024, el número 44 recorda els símbols gràfics de les conegudes com 'Schutzstaffel' (esquadres de protecció en alemany) del període nazi.

El disseny va despertar la polèmica a les xarxes socials, però des d’Adidas van explicar que "la Federació Alemanya de Futbol (DFB) i el seu soci 11teamsports són responsables del disseny dels noms i els números". "A Adidas treballen persones d’al voltant de 100 nacions, la nostra empresa defensa la promoció de la diversitat i la inclusió, i com a empresa ens oposem de manera activa a la xenofòbia, l’antisemitisme, la violència i l’odi en qualsevol de les seues formes", va comentar Brüggen. L’empresa va insistir que "qualsevol intent de promoure opinions divisives o excloents no forma part" dels seus valors com a marca, i van mostrar el seu rebuig "ferm" a qualsevol comentari que aquesta fos la intenció d’Adidas.