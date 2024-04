detail.info.publicated A.V.F. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Avui el futbol ha estat injust amb nosaltres.” Amb aquesta frase va resumir el tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, la seua frustració al caure davant del Sant Andreu. “Perdre així és dolorós i de vegades costa d’explicar”, va afegir el càntabre, que va voler destacar que “hem fet tot el que havíem de fer i el partit que hem fet és per sentir-te orgullós com a entrenador”. “És difícil ser tan dominador, en atac, perquè hem generat ocasions de totes les maneres, i en defensa, perquè ells han tingut només l’acció del gol, però ens ha faltat el més important, que és el gol. Em fa la sensació que en els tres enfrontaments que hem perdut a casa, sempre hem fet mèrits per aconseguir millors resultats”, va explicar un Viadero resignat pels números davant dels rivals directes: “Crec que hem demostrat que estem capacitats per competir contra els rivals directes, però és veritat que no hem aconseguit els resultats que volíem, perquè les dades són inapel·lables.”

Viadero va fer una crida a “mantenir la calma més que mai, perquè l’equip ha demostrat que fa coses boníssimes, difícils de veure en la categoria, però avui no han entrat les ocasions.”De fet, el tècnic visitant, Xavier Molist, va reconèixer que “avui ens ha tocat la loteria. No hem fet res en atac i hem tingut la paciència per saber patir i aprofitar la que hem tingut per guanyar”. Per la seua part, Neyder Lozano va reconèixer que “quan fas tantes coses bé i perds te’n vas fotut, però ells han fet un gol i en això consisteix aquest esport”. “No tenim la sort per concretar les ocasions i ens en anem fotuts”, va afegir. Juan Cruz Agüero també va opinar en la mateixa línia i va dir que “fa ràbia anar-se’n així després de fer un partidàs, però prefereixo perdre així, amb aquest grup, que guanyar d’una altra forma”.