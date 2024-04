El club i els resultats pressionen Xavi a continuar

Els bons resultats del Barcelona des que Xavi va anunciar que se n’aniria a final de temporada estan exercint una pressió cap al tècnic perquè canviï d’opinió i continuï al capdavant de l’equip el pròxim curs. Si fa uns dies va ser el president Joan Laporta qui es va manifestar públicament en aquest sentit, divendres va ser el director esportiu del club, Rafa Yuste, que es va pronunciar en el mateix sentit. “Espero i desig que continuï”, va dir Yuste. “El que faré en la mesura de les meues possibilitats és intentar convèncer-lo que segueixi”, va afegir.

Els resultats avalen Xavi. Després que amb la derrota per 3-5 davant del Vila-real, el 27 de gener passat, el tècnic fes pública la seua decisió de deixar la banqueta blaugrana el 30 de juny, el Barça ha encadenat, en les diferents competicions, vuit victòries i tres empats, sense cap derrota, i s’ha consolidat en el segon lloc a la Lliga, aconseguint el pas a quarts de final de la Champions, la qual cosa no aconseguia des de feia quatre temporades.Xavi, per la seua part, preguntat sobre el tema en cada una de les seues compareixences públiques, ha sostingut sempre que no ha canviat d’opinió. Després del triomf de dissabte ja no va ser tan contundent: “Ara a descansar uns dies i a pensar en el PSG, res més. Pas a pas. No canvia absolutament res. El Rafa és un amic.” “Millor aquest escenari que el de voler fer fora l’entrenador.” Sobre Xavi es mantindria aquesta pressió només en el cas que prolongui el màxim possible les seues opcions de continuar lluitant per la Lliga i si l’equip arriba com a mínim a les semifinals de la Champions, per a la qual cosa haurà d’eliminar el PSG.Quant a la plantilla, ahir va fer treball de recuperació en l’inici d’una setmana sense competicions, ja que el cap de setmana no hi ha Lliga.

Raphinha, 6 gols i 10 assistències

Amb el gol que va marcar dissabte davant del Las Palmas i que va donar tres valuosos punts al Barcelona (1-0), el davanter brasiler Raphinha s’ha convertit en un dels jugadors que més gols aporten a l’equip de Xavi. Amb aquest gol, en suma ja 6 aquesta temporada a la Lliga, als quals afegeix deu assistències. En la passada temporada va firmar 10 gols i 12 assistències. El màxim golejador blaugrana a La Liga és Lewandowski, amb 13, seguit de Ferran Torres, que va reaparèixer dissabte després de dos mesos lesionat, i que ha marcat 7 gols.

La Reial guanya a Vitòria i entra en zona europea

Jon Pacheco, amb un cop de cap per baix en un córner, va donar la victòria a la Reial Societat per 0-1 davant del Deportivo Alabès en el derbi basc disputat a Mendizorrotza i va instal·lar el conjunt guipuscoà en llocs europeus a l’aprofitar la derrota del Betis. Celta i Rayo van empatar 0-0 i a Segona divisió el Saragossa de Víctor Fernández va aconseguir la victòria a l’imposar-se per 3-1 al Tenerife.