Es repeteix la història

ARNAU VILÀ FONT

El Lleida va tornar a deixar escapar l’oportunitat de donar un cop sobre la taula a la classificació i, alhora, aconseguir la primera victòria del curs davant d’un rival de la zona de play-off, al perdre a casa per 0-1 davant del Sant Andreu. L’equip barceloní es va emportar els tres punts del Camp d’Esports i també la segona posició que ostentaven els de Viadero, que van dominar el matx i van tenir moltíssimes més ocasions que el rival, però en una jugada aïllada van perdre l’oportunitat d’atansar-se a dos punts del líder, el Badalona Futur, que va perdre dissabte per 0-1 davant de l’Andratx.

Va començar bé el Lleida, que va sortir a buscar la porteria rival des del minut 1, instaurant-se amb facilitat a la frontal de l’àrea rival. La seua primera ocasió bona va arribar per part de Chuli, quan en el minut 10 va rebre la pilota sol a la frontal i, al creuar-la rasa, va veure com el porter Nil li treia una mà a sota providencial. Aquesta no va ser ni de bon tros l’ocasió més clara dels lleidatans, ja que en l’equador del primer temps van robar la pilota dins de l’àrea, entre Chuli i Agüero van salvar la sortida del porter amb una paret, però l’andalús no va aconseguir marcar perquè Pelegrín li va treure la pilota fins a dos vegades de la mateixa línia, amb una jugada defensiva estel·lar que va desesperar tot el Camp d’Esports.L’altra jugada que podria haver desequilibrat la balança va arribar en el minut 39, amb una falta a la frontal de l’àrea, que Mateo va xutar suaument per evitar la barrera i que va acabar estavellant-se al travesser.A la segona part, el Lleida monopolitzava el joc en atac encara que sense tenir ocasions clares. Per la seua part, la resistència defensiva del Sant Andreu, que només buscava generar perill amb contraatacs, va aconseguir que a les grades aflorés aquell rum-rum fruit de les passades experiències amb Hèrcules i Badalona Futur.El cert és que els mals presagis es van fer realitat en el 66, sentenciant un Lleida que havia completat una molt bona hora de partit. Josu va rebre en el cercle central i sense pensar-ho va disparar al veure Iñaki avançat. L’arquer local es va veure obligat a fer una meritòria intervenció i enviar la pilota a córner. Però va ser encara pitjor, perquè en aquest córner Paredes va definir de cap sol al primer pal per anotar el 0-1.El gol va caure pitjor que una gerra d’aigua freda i el domini de l’equip en camp contrari es va intensificar, amb més cor que cap, amb atacs capitanejats per Vigário, que va passar al mig amb l’entrada de Cortijo. Justament pocs instants després del gol, Ton Ripoll va tenir una volea franca a la frontal que va marxar a centímetres del travesser. El Sant Andreu, per la seua part, es va dedicar a alentir les altes pulsacions que volia imposar el Lleida, que en totes les jugades posteriors al gol feia la sensació que podia, almenys, igualar la contesa però errors en males decisions finals feien que els blaus generessin poc perill.L’última clara per als lleidatans va ser per a Chuli, que va rebre una pilota filtrada a la frontal i, després de girar-se a la perfecció i plantar-se sol, va disparar als guants del porter Nil, que, per acabar-ho d’adobar, va rebutjar la pilota directa al travesser. En els sis minuts d’afegit, el Lleida no va generar més perill que córners i alguna falta lateral, que van ser neutralitzades a la perfecció per la defensa visitant, firmant una nova derrota davant d’un rival directe i la pèrdua del goal average.

L’Andorra fitxa el tècnic del líder Badalona Futur

L’Andorra, de Segona divisió, va anunciar ahir el fitxatge de Ferran Costa, que deixa de ser entrenador del Badalona Futur i es va acomiadar amb derrota contra l’Andratx dissabte (0-1). El marge al capdavant és de quatre punts.

Desena derrota en Lliga, quarta amb rivals directes

El Lleida va encaixar la desena derrota aquesta Lliga, la quarta els últims sis partits i també la quarta amb rivals directes, després de caure a casa davant d’Hèrcules, Badalona Futur i ahir (sempre per 0-1) i a casa de l’Europa (3-0).

Average perdut davant dels competidors de play-off

El Lleida també va perdre l’average particular amb el Sant Andreu a l’empatar en la primera volta (1-1). A més, el té perdut davant del Badalona Futur i només ha sumat dos punts de 18 possibles davant de rivals directes.