Sis podis per a Lleida en el tancament de la Copa

La Copa d’Espanya d’eslàlom en aigües braves va abaixar ahir el teló al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell amb clar protagonisme dels palistes de Lleida, que van copar la meitat dels podis possibles –sis– en la modalitat de caiac cros, que seran olímpiques per primera vegada aquest estiu als Jocs de París.

Les dos promeses del Cadí Canoe Kayak, Jana Planes i Anna Simona, es van plantar a la final júnior, amb victòria final per a la primera i bronze per a la segona. En la categoria masculina, dos palistes més del club amfitrió, Jan López i Iker Heguillen, van ocupar respectivament el segon i tercer calaix del podi, del qual es va quedar fora el seu company Jan Vicente.En sèniors, triomf de Miquel Farran, del Nàutic Mig Segre de Ponts, en una final en la qual l’urgellenc Marc Vicente va acabar quart. En dones, l’andorrana del Cadí Mònica Dòria es va penjar la medalla de bronze en una final dominada per la donostiarra Malen Gutiérrez.Ahir també es va disputar paral·lelament el selectiu estatal per als Jocs en caiac cros, en què els millors van ser Maialen Chourraut i David Llorente, que van prendre avantatge abans de la segona jornada que es disputarà diumenge vinent a Pau. Quant als selectius de les modalitats de C1 i K1 celebrats divendres i dissabte, Miquel Travé ja té assegurat el bitllet per a París en canoa i Núria Vilarrubla està molt a prop d’aconseguir-ho, també en C1, amb la qual cosa afrontaria els seus segons Jocs Olímpics després dels de Tòquio.