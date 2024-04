El Club Alba necessita 4.000 € per fer la seua ruta ciclista

El Club Esportiu Alba de Tàrrega, que atén persones amb especials dificultats i que depèn de l’Associació Alba, ha posat en marxa un projecte de finançament col·lectiu per aconseguir els 4.000 euros que li falten per poder dur a terme la seua ja tradicional ruta ciclista de llarga distància. Com ja va publicar SEGRE, aquest any 18 ciclistes del club s’han proposat pedalar els 376 quilòmetres que separen Almeria de Ronda.

Es tracta d’una iniciativa amb una important logística (transport, monitors, manutenció, allotjament...) que té un pressupost de 16.133 euros. El Club Alba ja compta amb el suport de dos importants patrocinadors com Isprox i bonÀrea així com l’aportació dels mateixos participants, però encara els falten uns 4.000 euros. Per aconseguir-los, el club ha posat en marxa un projecte de finançament col·lectiu amb el títol El Somni. Ruta de llarga distància per donar la volta a la Península. Pedalem per canviar el món, en el qual ja han aconseguit 1.174 euros i els falten únicament 2.784 euros per poder completar el somni de divuit dels seus ciclistes. Els interessats a fer possible el repte, poden fer el seu donatiu al web www.aalba.cat/ruta2024.El Club Alba porta a terme cada any una ruta de llarga distància amb l’objectiu final de fer la volta a tota la península Iberica. En aquesta ocasió, el tram escollit per l’entitat passa pel sud d’Andalusia. Es tracta de l’edició amb un major nombre de participants, tot un repte esportiu i organitzatiu. Jordi Garriga, un dels responsables del Club Alba, explica que “malgrat que portem molts mesos entrenant-nos tres dies per setmana, la ruta és exigent, sobretot per la climatologia i sovint hem de superar situacions complicades que cada persona afronta a la seua manera: hi ha qui s’estressa i necessita més suport, però amb la companyonia i l’ajuda de tots aconseguim superar tots els reptes”. Per la seua part, Anna Balp, entrenadora i també responsable del club, afegeix que “el vessant esportiu del repte és tan important com el vessant emocional, mental i organitzatiu, motiu pel qual comptem amb voluntaris que ens acompanyen i ens donen el seu suport”.