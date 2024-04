L'Atlètic torna a zona Champions a Vila-real

L’Atlètic de Madrid, amb un gol de Saúl Ñíguez al minut 87, va derrotar ahir el Vila-real a l’Estadi de la Ceràmica (1-2), en l’últim partit de la trentena jornada de Primera divisió, un resultat que torna els de Diego Simeone a la quarta posició, en zona de Champions, i que talla la ratxa triomfal dels castellonencs.

En un estadi que fins ara se li ennuegava al Cholo, Saúl, que va entrar al terreny de joc al minut 84 de partit, va sortir al rescat dels blanc-i-vermells només tres minuts més tard, en el 87, per desfer l’empat que havia aconseguit després del descans el noruec Alexander Sorloth. Molt aviat, al minut 9 d’enfrontament, el belga Axel Witsel havia obert el marcador per als madrilenys.D’aquesta manera, el quadre blanc-i-vermell retorna a la quarta posició, que havia abandonat amb la seua derrota contra el Barcelona, i suma 58 punts, dos més que l’Athletic. El Vila-real, per la seua part, trenca una ratxa quatre victòries i veu frenades les seues aspiracions europees.

Nil Calderó, de 18 anys i natural de Claravalls (Urgell), és l’actual capità del juvenil A del Barça i durant la temporada ja ha estat citat diverses vegades per exercitar-se sota les ordres de Xavi Hernández al primer equip del Barcelona.

L’última va ser aquest diumenge, en la sessió de recuperació després de la victòria de dissabte davant del Las Palmas (1-0). Ja que l’equip filial tenia partit aquell mateix diumenge, el tècnic egarenc va cridar alguns dels jugadors més destacats de l’equip juvenil, entre els quals hi ha el lleidatà. De fet, el tècnic egarenc no ha dubtat a donar oportunitats a jugadors que haurien d’estar jugant amb Calderó al juvenil com Pau Cubarsí i Lamine Yamal, que són fins i tot dos anys més joves que ell.De fet, Calderó ocupa habitualment la posició d’extrem dret, la que, per edat, hauria d’estar ocupant Yamal. El jugador urgellenc ha disputat 28 partits amb l’equip juvenil, entre Lliga, Copa i la Youth League, on va anotar un dels seus sis gols aquesta temporada i en la qual el seu equip va quedar eliminat davant del Mainz en la primera eliminatòria.Aquesta és la primera temporada en què està plenament en dinàmica del juvenil A, després de fer aparicions esporàdiques el passat curs quan encara jugava al B. Malgrat tot això, s’ha convertit en el capità de l’equip i fins i tot ha entrat recentment en tres convocatòries al Barça Atlètic, que és segon a Primera RFEF, encara que Rafa Márquez no el va fer debutar.Calderó es va incorporar al Barça l’estiu del 2020, amb 15 anys (en edat cadet) i quan encara jugava com a lateral dret, posició en la qual també pot actuar actualment.

El jove futbolista va fer els seus primers passos a la base del Tàrrega, ja que la seua localitat, Claravalls, és part del terme municipal de la capital de l’Urgell. Posteriorment, també va militar a l’Atlètic Segre i després se’n va anar al Gimnàstic de Manresa, des d’on va recalar finalment al Barcelona.A més, també, durant alguns estius, també va formar part del Mercedarios CF, l’equip que forma el pare Joaquín Pina i que competeix en els millors tornejos de futbol base d’Europa, en països com Itàlia, Holanda, Dinamarca, Hongria, Grècia o Finlàndia.

Iñigo Martínez s’encara amb un tiktoker

El defensa blaugrana Iñigo Martínez va protagonitzar ahir una imatge viral a la sortida de l’entrenament, quan va aparcar el seu cotxe al mig del carrer i en va baixar per recriminar a un tiktoker els seus insults. L’escena va quedar registrada i va mostrar Iñigo molt enfadat dient-li que “és l’última vegada que em dius tonto, ho has sentit? L’última que m’insultes”.

Pedri i De Jong poden ser-hi contra el PSG

El Barça treballa amb la previsió que Pedri i De Jong puguin estar disponibles per al xoc de dimecres dia 10 contra el PSG a París. El cas del canari és el més complicat, perquè es tracta d’una nova lesió muscular. En canvi, De Jong apunta a estar disponible.

LaLiga denuncia els insults racistes

LaLiga va remetre ahir al Comitè de Competició de la Federació i a la Comissió Antiviolència un escrit de denúncia en el qual es recullen els insults racistes proferits cap a Marcos Acuña i Quique Sánchez Flores, jugador i entrenador del Sevilla respectivament, a Getafe. Al futbolista argentí li van dir “mono” alguns aficionats locals, mentre que a Sánchez li van dir “gitano”.

Segellen a Cervera un bitllet amb 14 encerts

L’Administració de Loteries número 3 de Cervera, situada a l’avinguda Catalunya, 49, va validar un dels tres bitllets amb 14 encerts, a la quiniela d’ahir. El posseïdor del bitllet premiat percebrà un premi de 124.592,82 euros. L’únic ple al 15 va tocar a Fuenlabrada.