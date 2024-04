El Vila-sana es juga dos títols en un mes d'abril carregat de partits

El Vila-sana, que té al seu abast en les dos pròximes jornades la classificació matemàtica per al play-off pel campionat de Lliga, es juga dos títols aquest mes d’abril carregat de partits, en què l’equip del Pla d’Urgell disputarà un mínim de cinc enfrontaments, que poden arribar a ser nou en el cas que es classifiqui per a les finals de la Copa de la Reina i de la Champions, competició de la qual és l’actual subcampió d’Europa.

El primer dels duels l’afrontarà demà. Serà de Lliga a la pista del Voltregà (21.00) i és la primera de les opcions per assegurar-se matemàticament una plaça per al play-off. Ha de guanyar, però esperar també el resultat del Corunya, que juga també demà a la pista de Las Rozas. Si no és així, la pròxima opció la tindria en el partit de Lliga que jugarà a casa, dissabte dia 13, contra el Fraga.Però abans té un duel transcendental amb la Champions en joc. Aquest dissabte vinent, dia 6, visita la pista del Telecable Gijón, la seua particular bèstia negra, amb la classificació per a la Final Four en joc. No ho té fàcil, ja que el matx d’anada dels quarts de final, jugat a casa, el va perdre 2-3. Si remunta i aconsegueix la seua classificació per a la que seria la seua segona Final Four europea consecutiva, aquesta es jugarà els dies 27 i 28 d’aquest mes, on afrontaria un o dos partits.Però abans l’espera una altra opció de guanyar un títol: la Copa de la Reina. Aquesta competició es disputa del 18 al 21 a Vilafranca del Penedès. El Vila-sana juga el dijous 18 d’abril, i ho farà contra el Corunya, mentre que la resta d’aparellaments de quarts de final són: Gijón-Manlleu, Fraga-Voltregà i Palau de Plagamans-Mataró. Les semifinals seran el dissabte 20 i la final, el diumenge 21.D’altra banda, de cara a la pròxima temporada, el club té com a objectiu disposar d’una plantilla més àmplia, ja que de nou hi ha Mundial –del 16 al 22 de setembre a Itàlia–, la qual cosa afectarà la seua pretemporada.