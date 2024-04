Escorcollen l'allotjament de Rubiales a Sud-amèrica

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van escorcollar dilluns passat l’allotjament a la República Dominicana en el qual es troba Luis Rubiales, en el marc de la investigació per presumpta corrupció en l’etapa en què va ser president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Segons va avançar la Cadena SER i que han confirmat a Europa Press fonts de la investigació, l’escorcoll es va produir aquest dilluns per ordre de la jutge de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, i es va confiscar el telèfon mòbil i una tablet a Rubiales.

El 22 de març passat, la jutge que investiga la presumpta corrupció en la gestió de Luis Rubiales al capdavant de la RFEF va deixar en llibertat el que va ser el seu assessor jurídic extern, Tomás González Cueto, i Ángel González Segura, relacionat amb l’empresa que va fer obres a l’estadi La Cartuja de Sevilla. Ambdós van ser detinguts per la Guàrdia Civil en el marc de la investigació per presumptes delictes associats a la corrupció en els negocis, l’administració deslleial i el blanqueig de capitals entre 2018 i 2023, quan Rubiales era al capdavant de l’ens federatiu.Per la seua part, la defensa de l’expresident de la RFEF va informar la jutge que Rubiales té previst tornar a Espanya des de la República Dominicana aquest dissabte dia 6, assegurant que es troba “en plena i total disposició” del Jutjat i que podria “tornar anteriorment a aquesta data si fos necessari i així fos requerit”.L’operació de l’UCO per possible corrupció a la RFEF indaga presumptes irregularitats, en concret contractes com el que va portar la Supercopa d’Espanya de futbol a l’Aràbia Saudita, en un acord en el qual va mediar Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona i president de l’empresa Kosmos.Luis Rubiales va estar al capdavant de la RFEF entre 2018 i 2023, càrrec del qual va dimitir arran de la denúncia presentada per la jugadora de la selecció espanyola Jennifer Hermoso pel petó que li va fer a la boca en la celebració del Mundial de futbol femení que va guanyar Espanya. L’exdirectiu també va ser vicepresident de la UEFA durant aquell temps, càrrec del qual ha estat inhabilitat.

“Els diners dels meus comptes són del meu treball i dels estalvis”

■ Rubiales ha negat haver rebut mossegades i va dir, en un avenç de l’entrevista que avui emetrà La Sexta, que els seus diners són producte del seu treball i dels estalvis. “Soc aquí per dir que és mentida que hagi fet cap mossegada amb pisos i un equip de beisbol aquí (a la República Dominicana). Han dit que tinc un equip de beisbol, no sé si amb la intenció de dir que estava desviant diners d’alguna manera”, va dir. “És mentida que hagi fet un pelotazo a Cap Verd. És mentida que tingui terrenys per a la construcció d’hotels a l’Aràbia Saudita”, va afegir. A més, va voler deixar clar d’on procedeixen els seus diners: “Les afirmacions que han fet els mitjans i els diners dels meus comptes no tenen res a veure. Els diners són producte del meu treball i dels meus estalvis”, va assenyalar.