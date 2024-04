El Júnior del Balàfia Vòlei busca plaça per al Campionat d'Espanya

L’equip Júnior masculí Autoescola Motocar Balàfia Vòlei disputarà la fase final del Campionat de Catalunya, que es jugarà els dies 26 i 27 d’aquest mes en una seu per determinar i en la qual estan en joc dos places per al Campionat d’Espanya, que tindrà lloc del 15 el 19 de maig a Saragossa. Malgrat que la Lliga regular encara no ha acabat la classificació per a la fase final catalana es determina al final de la vuitena jornada de la competició, després de la qual l’equip lleidatà, que entrena Eddy Herrera, jugador del primer equip, va ocupar la segona posició. En l’encreuament de quarts de final, el Balàfia Vòlei s’enfrontarà al CEV l’Hospitalet.

Encara que el club lleidatà tenia intenció de sol·licitar ser seu d’aquesta Fase Final catalana, finalment no s’ha postulat ja que la Paeria els ha comunicat que el pavelló Juanjo Garra no està disponible en aquestes dates, ja que el 26 d’aquest mes està prevista una exhibició de gimnàstica rítmica.La presidenta del club, Vanesa Ortega, lamenta no poder organitzar la fase. “Creiem que en un esport com el nostre no tenim tantes oportunitats de classificar un equip per a un Campionat d’Espanya i, sens dubte, el Juanjo Garra seria un factor molt a favor nostre per poder aconseguir una plaça per a la competició estatal”. Per una altra banda, va afegir que també han declinat utilitzar el pavelló de Magraners, alternativa que els va oferir la Paeria, perquè “si no juguem a casa no té cap sentit organitzar-la. A més, té un cost econòmic, ja que s’ha de pagar un cànon a la Catalana”.En aquest Júnior hi ha sis jugadors en dinàmica del primer equip, Kawa Couto, Edgar Hernández, Diego Cuerda, Pere Font, Bernat Castellà i Ferran Garantó.