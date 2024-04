La Montsec Ultra Trail bat el rècord d'inscrits

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Montsec Ultra Trail (MUT), una de les curses de muntanya més dures que es disputen a Espanya, batrà el rècord de participants en la desena edició, programada per a aquest cap de setmana. El Club Atlètic Ultra Lleida, organitzador de l’esdeveniment, ja ha superat el mig miler d’inscrits a nivell global. Dos de les distàncies proposades, la Media-Trekking i la Marató, es van completar ja fa tres setmanes amb 255 i 205 atletes, respectivament, i les dos tenen una llista d’espera d’una vintena de corredors, mentre que de l’Ultra Trail, la més dura de les tres, té 85 inscrits i encara queden uns 65 dorsals per adjudicar.

La prova, que va nàixer el 2013, malgrat que es va deixar de disputar dos anys, el 2020 per culpa de la pandèmia i l’any passat per un canvi de dates, torna al calendari amb una gran expectació, com confirma l’increment de participació i la presència de més corredors estrangers, que ha pujat gairebé un 14 per cent. En les tres proves hi haurà representants de l’Argentina, Uruguai, Lituània, Alemanya, Dinamarca, Itàlia, França, els Països Baixos, Portugal, Andorra i Espanya. La participació femenina també ha patit un increment entorn del 7 per cent.La MUT transcorrerà per camins i senders de muntanya de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, travessant la serra del Montsec, la serra del Montsec d’Ares, serra de l’Estall, Àger, Alsamora, Rúbies, Castell de Mur i per l’entorn natural del congost de Mont-rebei, amb uns recorreguts de gran exigència, especialment l’Ultra Trail, que constarà de 96 quilòmetres i un desnivell positiu de 6.222 metres. Aquesta distància serà l’única que partirà des del municipi de Guàrdia de Noguera (durant la mitjanit de divendres a dissabte) i conclourà a Àger, des d’on sortiran els altres dos circuits, la Media-Trekking, de 21 quilòmetres i 1.293 metres de desnivell, i la Marató, de 45 quilòmetres i 2.850 metres. Tots els participants tindran avituallament cada 10 quilòmetres i rebran una medalla i un diploma de finishers.

La prova continuarà puntuant per a l’Ultra Trail del Montblanc

La MUT seguirà sent una de les proves que atorgarà punts per poder prendre part en l’Ultra Trail del Montblanc, considerada com el Campionat del Món de l’especialitat, que es disputa a l’estiu a Chamonix. Entre el cartell d’inscrits destaquen dos atletes locals, el balaguerí Carlos Bartrina i el romanès establert des de fa anys al municipi de Tornabous Raúl Butaci, que recentment s’ha proclamat guanyador de l’exigent Transgrancanària, d’un total de 126 quilòmetres.