Pons afronta a Portugal un altre assaig per al Dakar

El pilot lleidatà Eduard Pons competeix des d’avui en el Ral·li de Portugal, prova puntuable per al Campionat del Món FIA de Ral·li Raid i en la qual debuta en la màxima categoria al volant d’un Ford Ranger. Ho fa com un nou assaig de cara a preparar la seua pròxima participació en el Dakar, prova en què vol repetir després d’estrenar-s’hi el mes de gener passat. També pren part en aquesta prova, que es desenvolupa des d’avui fins diumenge, el pilot d’Oliana Isidre Esteve, que estrena temporada en aquesta competició, també amb el Dakar a l’horitzó.

“És la primera vegada que competiré en la màxima categoria, lluitant contra els millors”, explicava Pons, que per a aquesta ocasió compta com a copilot amb Cándido Carrera, ja que Jaume Betriu té prova del Mundial d’Enduro aquest cap de setmana.“Ens plantegem una cursa de menys a més per conèixer el vehicle, les possibilitats d’aquesta categoria i assentar una base per veure si aquesta és una bona opció per al pròxim Dakar”, va explicar Pons, que ja va participar amb un altre vehicle en la Baixa Saudita, en la qual va tenir molts problemes mecànics.Abans de competir a Portugal, Pons i el seu equip han fet un test amb el Ford Ranger. “Hem estat fent una doble jornada de test. El cotxe és robust i té una molt bona tecnologia”, va afegir.“Afrontem un nou repte en el Campionat del Món de Ral·li Raid amb moltes ganes, perquè serà la primera prova amb un T1+ per a nosaltres. És un moment important, ja que volem avaluar el potencial de l’equip i del vehicle de cara al pròxim Dakar. Estem valorant dos opcions de cara al 2025, anar amb un T1+ o bé amb un side-by-side de la categoria Challenger”, va assenyalar.Per la seua part, Isidre Esteve, que segueix amb el Repsol Toyota Rally Team i Txema Villalobos com a copilot, va dir que “teníem moltíssimes ganes de tornar a competir i aquesta cita ens permetrà ser a prop de la nostra afició en una prova diferent en la qual hi haurà molt nivell”. Va afegir que “ens va molt bé per agafar ritme, per tornar a posar-nos en situació de cursa”, va assenyalar el d’Oliana.