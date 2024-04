El porter que va ser víctima de racisme veu “injusta” una sanció

El porter del Rayo Majadahonda Cheikh Sarr va recordar els “horribles” insults racistes que “no podia aguantar” i que va rebre des de la grada durant el partit davant del Sestao River el cap de setmana passat. En la seua primera compareixença pública després de l’incident racista del qual va ser víctima va dir que “estic agraït a tothom i molt orgullós de tots. Gràcies a tots els que m’han donat suport, els aficionats, el meu equip, els meus companys, i tothom, a la meua família”, va dir el porter. Va explicar que diversos aficionats, quan van baixar a la primera fila de la grada darrere de la seua porteria, li van cridar “prostitut negre, negre de merda”. “No és la primera vegada que em passa, encara que aquesta vegada no era com una broma, va ser una cosa horrible, una cosa que no podia aguantar, una tristesa, una cosa molt lletja. Crec que és el moment perquè Espanya demostri que no és un país racista”, va expressar. “La meua intenció era anar amb tranquil·litat, per preguntar-li per què m’insultava, no va ser agressiu. Li volia preguntar si era pare, si tenia família, era una persona gran, i els adults són els primers que han de donar exemple i no actuar així”, va dir sobre la seua reacció, a l’encarar-se amb un aficionat que va agafar pel pit.

Sarr va demanar disculpes: “No va ser normal, estava calent, i demano disculpes al meu equip i a tothom. No reaccionaré així si em torna a passar. Em serveix d’aprenentatge.” Sobre una possible sanció va dir que “seria injusta, estic fotut, que sancionin la víctima no ho veig normal”. “Em va treure targeta roja sense preguntar com van anar les coses, per això vaig anar al vestidor a preguntar-li amb tot el respecte, per saber per què la roja”, va dir. El jugador, de 23 anys, va admetre que està rebent ajuda psicològica.