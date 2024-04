El primer test, a Voltregà

El Vila-sana torna avui a la Lliga després del petit descans de la Setmana Santa visitant la sempre complicada pista del Voltregà (21.00), en un partit en el qual les del Pla d’Urgell tenen la primera oportunitat de segellar la seua classificació per al play-off pel títol. Amb 17 punts d’avantatge sobre el cinquè classificat, el Corunya, l’equip que entrena Lluís Rodero s’asseguraria la classificació amb una victòria aquesta nit, sempre que l’equip gallec no guanyi, també avui, a Las Rozas. En qualsevol cas, ningú no dubta que l’accés al play-off és qüestió de temps, mentre que el tècnic admet que l’equip estan pensant més en el partit de dissabte a Gijón, amb el pas a la Final Four de la Champions en joc.

“És un partit complicat perquè no podem evitar pensar en el partit de dissabte, en el qual ens juguem molt”, explicava el tècnic. “A més, arribem amb poc entrenament per les vacances. I tampoc no ens ho podem prendre com un entrenament per a dissabte perquè són partits molt diferents. Només pensem a treure el millor resultat possible”, va afegir. Sobre el possible play-off matemàtic va dir que “la veritat és que ni hi havia caigut, perquè aquesta setmana el partit més important és el de Gijón”, va insistir.I és que avui, a la pista del Voltregà, el Vila-sana obre un mes molt exigent en què es juga dos títols, la Copa del Rei i la Champions i en què afrontarà un mínim de cinc partits, que seran nou si arriba a aquestes dos finals. Per al partit d’avui, Rodero té la baixa de Maria Porta, que es recupera d’una lesió de la qual intentarà estar recuperada per a la Copa, que es disputa a Vilafranca del Penedès del 18 al 21 d’aquest mes.Rodero va afegir, sobre aquest mes tan important, que “estem treballant per arribar de la millor manera possible a aquest tram final i afrontar tot el que ens espera. Estem treballant també els detalls que, en anteriors ocasions, ens han faltat per guanyar els títols que teníem a mà”.