En llibertat Luis Rubiales després de declarar davant la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales després de prendre-li declaració després de ser detingut només aterrar a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedent de República Dominicana, han informat fonts pròximes al cas.

Rubiales ha avançat la tornada a Espanya, prevista per al 6 d’abril, i ha aterrat a l’aeroport madrileny Adolfo Suárez Madrid-Barajas passades les deu del matí després d’haver fet un viatge al país caribeny per "qüestions laborals", segons va explicar el passat 22 de març en declaracions a Europa Press.

L’expresident de la RFEF, investigat per presumpta desviació de fons per presumptes irregularitats en contractes relacionats amb aquesta institució esportiva, ha volat a Madrid en un vol comercial.

A la seua arribada, agents de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil l’han abordat a l’avió i després, acompanyat per efectius policials, ha abandonat l’aeroport madrileny en un vehicle negre de l’Institut Armat.

Fonts del cas han assenyalat a Europa Press que Rubiales espera allò que ordeni la jutgessa de Majadahonda que investiga a l’expresident de la RFEF per presumptes irregularitats en contractes de la institució.

La defensa de Rubiales va informar la jutgessa de Majadahonda Delia Rodrigo que Luis Rubiales tenia previst tornar-ne a Espanya des de la República Dominicana el pròxim 6 d’abril, al·legant que es trobava "a plena i total disposició" del Jutjat i que podria "tornar anteriorment a aquesta data si així s’estimés necessari i si fos requerit per a això".

Aquest dilluns va tenir lloc al seu allotjament a Punta Cana un registre de l’UCO per ordre de la jutgessa, i en el mateix es va confiscar el telèfon mòbil i una tablet de Luis Rubiales. L’operació de la Guàrdia Civil per possible corrupció en la RFEF indaga en les presumptes irregularitats als contractes per jugar la Supercopa d’Espanya de futbol a l’Aràbia Saudita.

Per la seua part, Rubiales ha negat en un avançament de l’entrevista que emetrà estigui dimecres 'El Objetivo' de La Sexta haver rebut "suborns", assegurant que els diners que tenia en els seus comptes "són producte" del seu treball i dels seus "estalvis" i negant "les afirmacions que han fet els mitjans" sobre els seus diners.

"Estic avui aquí per dir que és mentida que jo hagi rebut suburns amb pisos aquí (República Dominicana). Que és mentida que tingui un equip de beisbol (...), que hagi especulat a Cap Verd o que tingui terrenys per a la construcció d’hotels a l’Aràbia Saudita", ha defensat l’expresident de la RFEF.

El passat 22 de març, la jutgessa va deixar en llibertat Tomás González Cueto, que va ser assessor jurídic extern de la RFEF amb Luis Rubiales, i Ángel González Segura, en el seu cas relacionat amb l’empresa que va realitzar obres a l’estadi de La Cartuja de Sevilla.

La investigació amb un total de set detinguts es va desenvolupar per l’UCO per presumptes delictes associats a la corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals entre 2018 i 2023, quan Rubiales estava al capdavant de la RFEF, càrrec que va abandonar en ser inhabilitat pel petó a la jugadora Jennifer Hermoso.