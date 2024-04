Guissona estrena una prova de resistència extrema aquest dissabte

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Guissona tindrà l’honor aquest dissabte de ser la primera localitat lleidatana a organitzar una Backyard Ultra, una cursa d’ultraresistència en bucle d’origen nord-americà que consisteix a cobrir durant una hora un circuit de 6,7 quilòmetres, ja sigui corrent o caminant, tantes vegades com sigui possible i amb sortides cada hora fins que només quedi un corredor dret. La prova de Guissona, una de les quinze que es disputen a Espanya puntuables per al Campionat del Món de l’especialitat i una de les tres en territori català, comptarà amb la participació de 200 corredors, una inscripció limitada per l’organització, el Centre Excursionista Guissonenc. Gairebé la meitat són corredors de Lleida, 68 dels quals de la localitat.

La Backyard Ultra de Guissona, que arrancarà a les 8 del matí d’aquest dissabte, preveu també diferents activitats per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física, com una fira d’esports, classes dirigides de zumba i bachata, activitats infantils, full tracks i fins música en directe durant la nit. Divendres també està prevista una xarrada del campió d’Espanya de la disciplina, el català Oriol Antolí, que en el passat Mundial va acabar dècim.La Backyard Ultra, creada per Lazarus Lake a Tennessee (EUA), és una prova non-stop en la qual els participants poden arribar a estar més d’un dia en ruta sense gairebé descansos. De fet, el rècord mundial el va establir a l’octubre el nord-americà Harvey Lewis, que va estar corrent durant més de 4 dies per completar 108 voltes i 569 quilòmetres. Tots els participants surten en bloc i els que no aconsegueixen cobrir el circuit en el temps establert són desqualificats fins que queda un únic corredor.