Martorell, de l'AEM, citada per al Catalunya-Paraguai

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va anunciar ahir la llista de les 20 convocades, entre les quals figura la jugadora de l’AEM Meri Martorell, per al partit internacional que es disputarà aquest diumenge 7 d’abril (12.00 hores) a l’Estadi Municipal de Palamós-Costa Brava contra Paraguai.

En la convocatòria, a més de la futbolista de l’AEM, hi ha quatre jugadores del Levante Las Planas i Sevilla, tres del Vila-real, dos del Barça i una de Manchester City, Brighton, Reial Societat, Eibar, Espanyol i Europa.Meri Martorelll (la Selva del Camp, 15-10-2004) es va formar al Reus des d’alevins i fa tres anys i mig es va incorporar a l’AEM B. A cavall amb el primer equip en les últimes temporades, ha estat en aquesta on ha explotat jugant tots els partits i sent titular en 20 dels 23 de Lliga –els 16 últims seguits– i un de Copa. Va començar com a extrem i s’ha consolidat com a lateral. “Va ser el seleccionador català Xavi Llorens qui em va donar la notícia i lògicament estic molt contenta. A més, aquesta temporada he fet el salt com qui diu jugant tots els partits i és una cosa que no m’esperava”, va assenyalar Martorell, que va recalcar que “si ho he aconseguit és gràcies a tot l’equip perquè hi ha molta implicació”. Sobre el possible ascens a la màxima categoria, va dir que “és un somni, però l’objectiu del play-off ja el tenim. Si juguem el segon partit a casa, hi veig moltes possibilitats”.D’altra banda, la Paeria, en resposta al comunicat emès dimarts per l’AEM expressant el seu malestar per la falta de suport del consistori (que SEGRE ja va avançar), va remarcar ahir que sempre ha fet explícit el seu suport al club tant a nivell institucional, com a nivell tècnic. La nota de la Paeria va recordar que l’entitat rebrà “un total de 65.000 euros de fons municipals que es concreten en una injecció econòmica de 45.000 per cobrir una part del dèficit del club i, per primera vegada, se sumarà una subvenció de 20.000 euros del pressupost 2024”. També va assenyalar que el Camp d’Esports està a disposició del club que el necessiti.