Regalen dos punts

El Vila-sana va deixar escapar una victòria que tenia pràcticament a la butxaca en un final de partit que no va saber gestionar. Amb el Voltregà bolcat i sense portera per tenir superioritat en atac, Victòria Porta no va mirar porteria quan va recuperar la possessió i faltant 13 segons les locals van aconseguir el gol de l’empat (2-2). Un dur cop per a les de Lluís Rodero abans d’afrontar aquest dissabte la tornada dels quarts de final de la Champions a la pista del Gijón, on ha de remuntar el 2-3 de l’anada.

El partit va començar trepidant i als 20 segons el Voltregà ja va tenir la primera clara ocasió per trencar la igualada, en una badada defensiva que va aprofitar Vistós per plantar-se sola davant de Sandra Coelho, ahir de titular, però la portuguesa va ser hàbil i va evitar un gol que ja es cantava a la grada. El Vila-sana va replicar poc després amb un contraatac de manual que Dai Silva va culminar gairebé a porta buida després d’una assistència mil·limètrica de Victòria Porta. Luchi Agudo va estar a punt de marcar el segon poc després en un tret des de mitja distància que va parar ben situada Queralt Sala.El tècnic del Voltregà va parar el partit i el seu equip va tornar més incisiu a pista. Irene Torres va tenir l’empat a les mans però Coelho va tornar a ser magistral tapant el tret, i un minut després Vistós no va aconseguir empalar una gran assistència d’una companya. El partit era d’anades i vingudes i amb les porteres de protagonistes. Sala ho va ser aturant trets de Flor Felamini i d’Agudo, mentre que Coelho es va fer gegant per parar una rematada gairebé a boca de canó de Dana Antón.Superat l’equador del primer temps, un tret des de mitja pista de Laura Barcons, que feia poc que havia saltat a pista, va ser desviat subtilment per Dai Silva i es va colar dins de la porteria de Sala, però el col·legiat el va anul·lar a l’entendre que l’argentina havia golejat la bola amb el maluc i no amb l’estic. La decisió no va afectar el Vila-sana, que va continuar sotjant la meta rival i al minut 17 va obtenir el premi amb el segon gol en una jugada idèntica a la del 0-1. Contraatac que condueix Barcons que cedeix perquè Silva, a pler, bati per alt Sala situant el 0-2. Les de Sant Hipòlit encara van tenir una última ocasió per retallar distàncies, però de nou la meta portuguesa ho va evitar.A la tornada dels vestidors, Lluís Rodero va sortir amb Anna Salvat sota pals en lloc d’una destacadíssima Sandra Coelho, i la internacional espanyola ja va haver d’intervenir per evitar el gol d’Alèxia Bosch als dos minuts. El Voltregà va prendre el comandament del joc i després de diversos avisos, un tret d’Antón des de mitja pista el va desviar Vistós prou per descol·locar Salvat i retallar distàncies al lluminós (1-2).Al quadre del Pla d’Urgell li va costar recuperar la versió de la primera part i no ho va fer fins que Rodero va moure la banqueta. Victòria Porta i Agudo, aquesta en dos ocasions, van posar a prova Sala, i poc després, Dana Antón va tenir una gran ocasió per igualar el matx, però el seu tir va anar al travesser. Les locals es van apropiar del partit i el Vila-sana es va dedicar a contemporitzar. Vilamala, en dos ocasions, i Anglada i Torres van vorejar l’empat, però Salvat ho va evitar. Faltant menys d’un minut per al final, i amb el Voltregà sense portera, Victòria Porta va recuperar una bola però ni tan sols va intentar disparar, va optar per controlar la possessió, però les locals van recuperar la bola i Vistós, en un rebuig, va establir l’empat definitiu.

Lluís Rodero: “Hem fet una segona part desastrosa”

Lluís Rodero va acabar el partit molt enfadat pels dos punts que van volar en l’últim sospir en una segona part que va qualificar de “desastrosa”. “Hem fet una primera meitat molt bona, en la qual hauríem pogut anar-nos-en amb un marcador més voluminós, però la segona ha estat desastrosa, en la qual el Voltregà ha estat molt superior, aquesta és la veritat. Després del descans hem sortit involuntàriament relaxades”, va reconèixer el tècnic del Vila-sana, que va lamentar que Victòria Porta no disparés a porteria quan no hi havia portera segons abans del 2-2. “Ha de xutar a porteria, però no ho ha vist clar i ha decidit aguantar la bola. Era una jugada molt clara, però ella no l’ha vist igual de clara”, va indicar el tècnic.Rodero no creu que això afecti per al partit de Champions de dissabte i va assenyalar: “Aquest equip quan cau normalment s’aixeca. Tenim clar que si volem competir dissabte a Gijón hem de jugar els 50 minuts al mateix nivell i aprendre que cap partit no està guanyat.”