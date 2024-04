Rubiales, detingut i lliure a l'espera de citar-lo la jutge

L’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va ser detingut ahir a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas després d’avançar la seua tornada a Espanya des de la República Dominicana. Hores després de la detenció, la Guàrdia Civil el va deixar en llibertat després de declarar, i ara queda a l’espera d’una citació davant de la jutge.

Rubiales va ser detingut per la investigació que afecta la seua etapa al capdavant de la RFEF i que indaga irregularitats als contractes per jugar la Supercopa d’Espanya de futbol a l’Aràbia Saudita. La ja coneguda com a operació Brody investiga presumptes delictes associats a la corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals entre 2018 i 2023, quan Rubiales estava al capdavant de la RFEF, càrrec que va abandonar al ser inhabilitat pel petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso. L’UCO sosté en la investigació que Rubiales hauria assignat obres de la federació a la constructora Gruconsa “a canvi que fes pagaments” a una societat denominada Dismatec Sport, que era administrada pel seu amic personal Francisco Javier Martín Alcaide, conegut com a Nene. Els agents ressalten que entre 2019 i 2023 la RFEF i Estadio La Cartuja de Sevilla van abonar a Gruconsa 3,8 milions d’euros, i aquesta al seu torn va ingressar a Dismatec 530.911 euros. Rubiales va negar en una entrevista a La Sexta haver rebut “mossegades”, assegurant que els diners que tenia als seus comptes “són producte” del seu treball i dels seus “estalvis”.D’altra banda, la Comissió Gestora de la RFEF va aprovar ahir la convocatòria d’eleccions al seu càrrec de president, ocupat interinament per Pedro Rocha, i que seran el 6 de maig, donant pas a un altre procés electoral per elegir la nova Assemblea abans del final d’aquest any.

Investiguen si Piqué va pagar comissions per la Supercopa

Tomás González Cueto, exassessor jurídic de Luis Rubiales i home de la seua confiança a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), va mostrar en diverses converses el seu malestar amb l’expresident federatiu, a qui va acusar de voler “no fotre brot”, “robar pasta” i de demanar-li una cosa “il·legal”.D’aquestes converses, recollides en diversos oficis policials, a la Guàrdia Civil li “resulta cridanera” una frase de Cueto, un dels detinguts en la denominada operació Brody: “És acollonant amb el que també ens l’hem jugat tots en el seu moment, eh?”. En la primera de les converses, del 25 de gener passat, Cueto explica que ha pagat “molts deutes” a Rubiales i es queixa que l’expresident de la RFEF “l’únic que vol és fer el trepa, no s’ha plantejat treballar”, i diu que “necessita 100.000 euros al mes”. “Està com una puta cabra”, es desfoga Cueto davant de la seua interlocutora i opina que Rubiales està “ultracuidat”.A més, Cueto va intentar controlar que en les eleccions de la Federació sigui elegit Pedro Rocha, l’actual president interí, per a així mantenir el seu càrrec de Comissionat de Control Extern.

