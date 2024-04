El Barça guanya un duel tens

Nico Laprovittola va deixar fora de combat ahir el Maccabi Tel-Aviv (92-89) amb un triple a 5.3 segons del final i va certificar la victòria del Barça. El duel va estar marcat per la tensió política a causa de la massacre d’Israel sobre ciutadans de Gaza, que es va traslladar al Palau Blaugrana. Abans del partit hi va haver una manifestació de menys d’un centenar de persones en protesta per la presència del Maccabi Tel-Aviv. Va partir de la Diagonal i es va adreçar al Palau, on hi va haver tensió amb aficionats israelians desplaçats a veure el partit. També hi va haver malestar entre els grups d’animació del Barcelona, ja que el club va prohibir accedir al recinte amb símbols palestins o pancartes amb lemes com No al genocidi, mentre que l’afició visitant sí que va poder entrar amb les seues banderes.