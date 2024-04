Investiguen comptes de Piqué pel vincle amb Rubiales

La titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Majadahonda investiga comptes bancaris i diverses societats de l’exjugador del Barcelona Gerard Piqué, segons va publicar ahir La Vanguardia, amb l’objectiu de veure si hi ha vincles amb els negocis de Luis Rubiales que investiga la Justícia. La magistrada investiga Piqué pels presumptes delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial. Per això, segons va revelar el rotatiu barceloní, hauria reclamat dades i informació de 89 comptes bancaris, així com de 27 societats de l’exblaugrana.

Per això, la Guàrdia Civil considera “d’imperiosa necessitat” comprovar si Piqué va entregar “regals a Luis Rubiales o a altres directius” de la Federació per la “negociació” per traslladar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita. També va sol·licitar el mes de setembre passat a la jutge que investiga aquest contracte de la Supercopa i altres de vinculats a la RFEF que remetés una altra comissió rogatòria a Andorra per demanar informació sobre la “traçabilitat completa dels fons rebuts per Kosmos”, societat administrada per Piqué.D’altra banda, un informe de la Guàrdia Civil assevera que la RFEF hauria incorregut en “sobrecostos” en la gestió de viatges durant l’etapa com a president de Luis Rubiales, i matisa que entre els anys 2018 i 2022 l’agència de viatges Globalia va facturar a la Federació gairebé 80 milions.Així consta en un ofici de la Unitat Central Operativa (UCO), al qual ha tingut accés Europa Press, en què s’apunta que aquests sobrecostos s’infereixen de les declaracions obtingudes a l’excap de premsa de la Selecció Espanyola de Futbol Sala Abel Martín García. Arran del descobriment d’aquests excessos en pagaments de viatges, els agents van posar el focus sobre les persones encarregades del Departament de Viatges de la RFEF i sobre les agències de viatges contractades des del nomenament de Luis Rubiales.

Nega que tractés amb prostitutes en una entrevista

Luis Rubiales va desmentir, en una entrevista al programa d’Ana Pastor El Objetivo, a La Sexta, totes les acusacions que pesen sobre ell, des de l’agressió sexual a Jenni Hermoso i coaccions perquè testifiqués a favor seu, fins a manipulacions de contractes o rebre “mossegades”. El moment més surrealista de la conversa va ser quan Pastor el va interpel·lar per les acusacions del seu oncle que participava en festes amb prostitutes i li va etzibar que “si em posen sèrum de la veritat i em pregunten si he estat amb una prostituta diré que no”.

Carlos Herrera serà candidat a la RFEF

Carlos Herrera, comunicador de la Cadena COPE, va confirmar ahir que es presentarà com a candidat a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) “per netejar” i “regenerar” l’entitat.

AFE creu “insostenible” la situació federativa

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va expressar ahir la seua “màxima preocupació” per la “situació insostenible” de la RFEF, mentre va reclamar l’adopció de mesures extraordinàries.

Gruconsa obre una “auditoria exhaustiva”

La constructora Gruconsa, que va treballar amb la RFEF en la reforma de La Cartuja, va confirmar obres per valor de més de 3 M€ i va anunciar una “auditoria interna exhaustiva” per comprovar els contractes.