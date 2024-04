Una Marxa per al Segrià

Amb la participació de més de mil persones, Lleida acollirà aquest diumenge la 15 Marxa Popular del Segrià, una activitat que va iniciar l’Associació Atlètica Km0 Ponent el 2009 amb l’objectiu de promoure hàbits saludables i la pràctica esportiva per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Per aquesta raó la cita no té caràcter competitiu. L’organització proposa tres recorreguts, que els participants poden fer caminant o corrent.

Els dos trajectes més llargs, el Ganga, de 23 quilòmetres i el Calàndria, de 15, partiran a les 8.30 des del pati del Campus de Cappont de la UdL. El tercer recorregut, el Martinet, d’11 quilòmetres, ho farà des del mateix lloc a les 10.00. És el segon any d’aquest recorregut, que els organitzadors van estrenar l’any passat. “Els dos recorreguts tradicionals es feien llargs per a alguns inscrits, per la qual cosa vam proposar aquest tercer, pensat més de cara a les famílies i que va tenir molt bona acollida”, explica Josep Ramon Peguera, membre de Km0 Ponent.

La prova només va deixar de celebrar-se el 2020, per la pandèmia, mentre que el 2021, en plenes restriccions, es va fer una Marxa virtual. Tot i que en alguna edició es van assolir els 3.000 inscrits, els organitzadors tenen limitada ara la participació a 1.100. “Quan vam començar no hi havia tantes proves populars com ara, quan estrany és el cap de setmana que no hi ha alguna carrera”, afegeix Peguera.Com és habitual en la Marxa, els recorreguts han patit alguna variació.