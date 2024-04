“Volem deixar un rival enrere”

L’ICG Força Lleida afronta avui (21.00/Lleida En Joc) un dels últims dos duels directes en els set partits finals de fase regular, rebent al Barris Nord el Valladolid. L’equip val·lisoletà és setè, però és un dels equips en plena lluita pel factor pista, ja que es troba a només una victòria del Força Lleida, que és quart i al seu torn està empatat amb el tercer i a dos triomfs del líder Corunya.

Així, el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra, va destacar que “és un partit per intentar deixar enrere un rival, perquè si els guanyes els deixes a dos victòries i seria important per al nostre objectiu com a mínim d’assegurar el factor pista”. En aquesta línia, l’entrenador va subratllar que “volem arribar a final de temporada bé i qui sap si amb opcions de lluitar per l’ascens directe”. Tanmateix, va considerar “una anècdota” que l’equip pugui superar el rècord de victòries de la història del club, fixat en 22. El conjunt lleidatà en suma 19, quan resten set partits per disputar, però Encuentra va assenyalar que “no deixa de ser una cosa més aviat anecdòtica que l’objectiu a seguir. Tant de bo puguem sumar-les, però només estem centrats en el Valladolid”, equip que encadena tres victòries però que comptarà amb la important baixa de Devin Schmidt, el seu líder en anotació i valoració, que ahir va ser castigat amb set partits de sanció per insultar “de forma reiterada” un rival del Melilla en el seu últim partit.Encuentra va destacar que el rival “és un equip súper físic, juntament amb el Corunya el que més de la categoria, i la virtut més gran del qual és que competeix sempre molt bé, amb molts dels seus jugadors que fan més d’una temporada que estan junts i amb reforços d’experiència contrastada”.A més, va destacar que “les seues característiques ens dificulten la manera de jugar, perquè van molt bé en el rebot i nosaltres, com que ens agrada controlar el ritme, hem de dominar aquesta faceta i tocarà fer un esforç extra”. “Aquí se suma la gent, que en cada rebot s’ha de fer notar la seua empenta”, va afegir el tècnic, que es va mostrar molt agraït pel suport que està rebent l’equip, després del massiu desplaçament a Logronyo: “No hi ha paraules per agrair el que rebem, ens omple d’orgull i és una cosa que fins i tot ens sobrepassa una mica”, va reconèixer. A més, va concloure que “estem orgullosos de gaudir junts aquest tram final, perquè aquesta és la pista més calenta de la Lliga i tant de bo que creixem més i vingui molta gent a animar-nos”.